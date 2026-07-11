Al-Ittihad'da Youssef En-Nesyri kararı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
FASLI OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAZ'ın haberine göre Al-Ittihad yönetimi, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı.
Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin yeni sezon kadro planlaması kapsamında yabancı bir santrfor transferi yapmak istediği ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.
Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
FASLI OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAZ'ın haberine göre Al-Ittihad yönetimi, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı.
Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin yeni sezon kadro planlaması kapsamında yabancı bir santrfor transferi yapmak istediği ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.
Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.