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Çorum FK, Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 17:24
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, sağ bek oyuncusu Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar yaz transfer dönemindeki 11'inci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Daha önce Ramadani, Emircan Gürlek, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Hrvoje Smolcic, Erhan Erentürk, Hasan Abdulkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Arif Şimşir ve Marcos Felipe'yi renklerine bağlayan Çorum temsilcisi, savunmanın sağ kanadını da Hüseyin Bulut ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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