Konyaspor, Melih Bostan'ı 1.Lig'e kiraladı!

Konyaspor'un genç forveti Melih Bostan'a 1.lig ekibi Ümraniyespor ile anlaştı. Melih, Konyaspor'un Slovenya kampına katılmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümraniyespor, Melih Bostan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Konyaspor'a teklif yaptı. Konyaspor bu teklifi kabul etti. Teklifte satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Melih Bostan ile Ümraniyespor arasındaki görüşme tamamlandı ve Melih teklifi kabul etti. Melih Bostan sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirecek.
Konyaspor, Melih Bostan'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini + 1 yıl daha uzatıp o şekilde Ümraniyespor'a kiraladı.
Geçen sezonun ilk yarısını Konyaspor'da geçiren Melih Bostan ikinci devrede ise kiralık olarak Sakaryaspor'a gitmişti. Devre arasında takımda ayrılarak Sakaryaspor'a imza atan Konyaspor'un kupa golcüsü Melih Bostan yarım sezonda çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetti.
Konyaspor forması altında 29 maçta 10 gol atan genç forvetin daha fazla forma giymesi için takımdan ayrılması bekleniyor. (Konya'nın Sesi)
Melih Bostan ile Ümraniyespor arasındaki görüşme tamamlandı ve Melih teklifi kabul etti. Melih Bostan sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirecek.
Konyaspor, Melih Bostan'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini + 1 yıl daha uzatıp o şekilde Ümraniyespor'a kiraladı.
Geçen sezonun ilk yarısını Konyaspor'da geçiren Melih Bostan ikinci devrede ise kiralık olarak Sakaryaspor'a gitmişti. Devre arasında takımda ayrılarak Sakaryaspor'a imza atan Konyaspor'un kupa golcüsü Melih Bostan yarım sezonda çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetti.
Konyaspor forması altında 29 maçta 10 gol atan genç forvetin daha fazla forma giymesi için takımdan ayrılması bekleniyor. (Konya'nın Sesi)