12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
1-243'
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Konyaspor, Melih Bostan'ı 1.Lig'e kiraladı!

Konyaspor, genç forveti Melih Bostan'ı sözleşmesini 1 yıl uzattıktan sonra satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 16:05
Fotoğraf: AA
Konyaspor, Melih Bostan'ı 1.Lig'e kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Konyaspor'un genç forveti Melih Bostan'a 1.lig ekibi Ümraniyespor ile anlaştı. Melih, Konyaspor'un Slovenya kampına katılmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniyespor, Melih Bostan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Konyaspor'a teklif yaptı. Konyaspor bu teklifi kabul etti. Teklifte satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Melih Bostan ile Ümraniyespor arasındaki görüşme tamamlandı ve Melih teklifi kabul etti. Melih Bostan sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirecek.

Konyaspor, Melih Bostan'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini + 1 yıl daha uzatıp o şekilde Ümraniyespor'a kiraladı.

Geçen sezonun ilk yarısını Konyaspor'da geçiren Melih Bostan ikinci devrede ise kiralık olarak Sakaryaspor'a gitmişti. Devre arasında takımda ayrılarak Sakaryaspor'a imza atan Konyaspor'un kupa golcüsü Melih Bostan yarım sezonda çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetti.

Konyaspor forması altında 29 maçta 10 gol atan genç forvetin daha fazla forma giymesi için takımdan ayrılması bekleniyor. (Konya'nın Sesi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.