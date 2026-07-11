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Fethiyespor'da Bora imzaladı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fethiyespor, son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık'ı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'da Bora imzaladı
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2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, dış transferde son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol forması 21 yaşındaki sol kanat Bora Aydınlık ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin katıldı. ABD doğumlu genç futbolcu Fenerbahçe altyapısında yetişip İngiliz ekibi Hull City'nin altyapısında kiralık oynamış, daha sonra Manisa FK tarafından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Arnavutköy ekibine kiralanmıştı.

Geçen sezon Arnavutköy formasıyla 25 resmi maçta görev alan Bora, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fethiyespor, genç kramponun yeni sezonda hücum hattına önemli katkı sağlamasını bekliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bora Aydınlık'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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