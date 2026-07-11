Galatasaray'a menajer önerisi: Mathys Tel

Yeni sezon öncesi teknik adam Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da santrfor transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün uzun bir süredir tamamlamaya çalıştığı Jhon Duran transferinde yaşanan gelişmeler sonrası yönetim alternatif isimlere yönelmeye başladı.
MENAJER ÖNERİSİ MATHYS TEL
Jhon Duran transferinde kulübü Al Nassr'ın taleplerini yükseltmesi üzerine beklemeye geçen Galatasaray'a menajerler tarafından flaş bir isim daha önerildi: Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel...
GÖRÜŞMELER YAPILACAK
İngiltere'de aradığını bulamayan 21 yaşındaki golcünün kiralanması konusunda taraflar bazı görüşmeler yapacak. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Fransız golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu, ancak oynama garantisi istediği de gelen haberler arasında yer aldı.
Galatasaray yönetimi ise forvet transferinde aceleci davranmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, hem Jhon Duran dosyasını tamamen kapatmadan hem de alternatif isimleri değerlendirerek en doğru hamleyi yapmayı hedefliyor.
Tottenham'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Mathys Tel, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
MENAJER ÖNERİSİ MATHYS TEL
Jhon Duran transferinde kulübü Al Nassr'ın taleplerini yükseltmesi üzerine beklemeye geçen Galatasaray'a menajerler tarafından flaş bir isim daha önerildi: Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel...
GÖRÜŞMELER YAPILACAK
İngiltere'de aradığını bulamayan 21 yaşındaki golcünün kiralanması konusunda taraflar bazı görüşmeler yapacak. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Fransız golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu, ancak oynama garantisi istediği de gelen haberler arasında yer aldı.
Galatasaray yönetimi ise forvet transferinde aceleci davranmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, hem Jhon Duran dosyasını tamamen kapatmadan hem de alternatif isimleri değerlendirerek en doğru hamleyi yapmayı hedefliyor.
Tottenham'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Mathys Tel, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.