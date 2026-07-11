Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır!

Fenerbahçe'de Ederson Moraes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sambacı file bekçisinin menajerinin, sarı-lacivertlilere ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Brezilyalı file bekçisine İtalyan devi Juventus'un talip olduğu gelen bilgiler arasında. Güncel değeri 10 milyon euro olan Ederson'un, Avrupa'da başka talipleri de var.
Öte yandan Fenerbahçe cephesi de olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertlilerin radarındaki isimlerden birinin Al-Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.
SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou'nun Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibe alması oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 metre boyundaki Faslı kaleci, özellikle kenar toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve güçlü refleksleriyle dikkat çekiyor.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Brezilyalı file bekçisine İtalyan devi Juventus'un talip olduğu gelen bilgiler arasında. Güncel değeri 10 milyon euro olan Ederson'un, Avrupa'da başka talipleri de var.
Öte yandan Fenerbahçe cephesi de olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertlilerin radarındaki isimlerden birinin Al-Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.
SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou'nun Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibe alması oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 metre boyundaki Faslı kaleci, özellikle kenar toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve güçlü refleksleriyle dikkat çekiyor.