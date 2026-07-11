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Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır!

Fenerbahçe'de Ederson'un ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışları hız kazanırken, listenin ilk sırasında Al-Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 11:17
Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır!
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AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Brezilyalı file bekçisine İtalyan devi Juventus'un talip olduğu gelen bilgiler arasında. Güncel değeri 10 milyon euro olan Ederson'un, Avrupa'da başka talipleri de var.

Öte yandan Fenerbahçe cephesi de olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertlilerin radarındaki isimlerden birinin Al-Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou'nun Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibe alması oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 metre boyundaki Faslı kaleci, özellikle kenar toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve güçlü refleksleriyle dikkat çekiyor.

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