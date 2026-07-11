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Anadolu Efes, Mike James'i açıkladı

Anadolu Efes, Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 10:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Anadolu Efes, Mike James'i açıkladı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mike James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

ANADOLU EFES'İN AÇIKLAMASI

"Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.

Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesine girme onurunu da yaşayan Mike James'e hoş geldin diyoruz."



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