Kevin Rodrigues'ten Gençlerbirliği mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Kevin Rodrigues, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli sol bek, transfer sürecinde teknik direktör Metin Diyadin ile görüştüğünü belirterek kırmızı-siyahlı kulüpte başarılı olmak istediğini ifade etti.
"BENİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ"
Kevin Rodrigues, Metin Diyadin'in kendisini istemesinin kendisi adına önemli olduğunu söyledi.
Rodrigues, "Çok gururluyum. Öncesinde hocayla konuştum. Hocanın beni istemesi benim için çok önemli ve gurur vericiydi. Hem hoca hem de kulüp için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.
"SÜPER LİG ÇOK REKABETÇİ"
Türkiye'de daha önce forma giydiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in rekabetçi yapısına dikkat çekti.
Rodrigues, "Açıkçası ilk geldiğim yıl çok şaşırmıştım. Tüm statlarda harika taraftarlar, inanılmaz atmosfer var." ifadelerini kullandı.
"GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"
Kevin Rodrigues, kendisine duyulan güvene karşılık vermek için sahada elinden geleni yapacağını belirtti.
Portekizli oyuncu, "Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacak, bana duyulan güveni boşa çıkarmamak adına tüm gücümle mücadele edeceğim." diye konuştu.
"BENİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ"
Kevin Rodrigues, Metin Diyadin'in kendisini istemesinin kendisi adına önemli olduğunu söyledi.
Rodrigues, "Çok gururluyum. Öncesinde hocayla konuştum. Hocanın beni istemesi benim için çok önemli ve gurur vericiydi. Hem hoca hem de kulüp için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.
"SÜPER LİG ÇOK REKABETÇİ"
Türkiye'de daha önce forma giydiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in rekabetçi yapısına dikkat çekti.
Rodrigues, "Açıkçası ilk geldiğim yıl çok şaşırmıştım. Tüm statlarda harika taraftarlar, inanılmaz atmosfer var." ifadelerini kullandı.
"GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"
Kevin Rodrigues, kendisine duyulan güvene karşılık vermek için sahada elinden geleni yapacağını belirtti.
Portekizli oyuncu, "Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacak, bana duyulan güveni boşa çıkarmamak adına tüm gücümle mücadele edeceğim." diye konuştu.