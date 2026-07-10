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09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
0-0
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Vojvodina-Ferencvaros
1-2
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
2-0
09 Temmuz
Fransa-Fas
2-0

Greenwood'un istatistikleri dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mason Greenwood, geçen sezon Marsilya formasıyla 26 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

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calendar 10 Temmuz 2026 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 08:57
Haber: Sabah
Greenwood'un istatistikleri dikkat çekiyor!
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Fenerbahçe'nin transfer edeceği 5. futbolcu olan Mason Greenwood, kariyerinin henüz başında sayılabilecek bir yaşta. 2001 doğumlu oyuncu, buna rağmen geçen sezonki performansıyla kendini çoktan ispatlamış durumda.

İngiliz yıldız, Marsilya'da son iki sezonda 48 gol atarken 13 asist yaptı. Geride kalan sezonda ise 26 gol ve 8 asistle 34 kez skora direkt katkıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLCÜLERDEN DAHA ETKİLİ

Birinci mevkii sağ kanat olmasına rağmen santrforlardan daha etkili performansıyla öne çıkan Greenwood'a Fenerbahçe'de sadece Anderson Talisca yaklaşabildi.

Brezilyalı yıldız, 2025- 26'yı 27 gol ve 5 asistle tamamladı. Sarı-lacivertli takıma rekor bonservisle gelen ancak performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu 15 kez ağları sarsarken 10 da gol pası verdi. Sakatlık sorunları yaşayan Marco Asensio 13'er gol ve asistlik, Dorgeles Nene ise 11 gol-6 asistlik katkıda bulundu.

ATLETİCO MADRİD İŞİ BOZMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin anlaşma yaptığı Greenwood için Atletico Madrid pes etmiyor... L'Equipe'in haberine göre İspanyol kulübü, son bir hamle yapıp Marsilya'ya 45 milyon Euro artı 5 milyon Euro da bonus içeren yeni bir teklif sundu. Atletico Madrid cephesi işi bozmak için çaba gösterse de 24 yaşındaki oyuncunun tavrı net Fenerbahçe'den yana…

MARSİLYA'DAN 6.TRANSFER

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile son 8 yılda Marsilya'dan 6'ncı transferini gerçekleştirecek. Bu süreçte Luis Gustavo (2018), Adil Rami (2019), Luan Peres (2022), Bartuğ Elmaz (2023), Cengiz Ünder (2023) Fransız ekibinden, sarı-lacivertli takıma gelen futbolcular oldu.

EVRAK İŞLEMLERİ KALDI

Fenerbahçe'nin haftalardır rüyalarını süsleyen transferde mutlu sona ulaşıldı. Marsilya ile uzun süren pazarlıklarda artık her konuda anlaşma sağlandı. Artık iki kulüp arasında son aşama olan evrak işlemlerine geçildiği belirtildi. Kısa sürede bu prosedürlerin de tamamlanması ve imza aşamasına geçilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmelere hız veren yönetimin hedefi, Mason Greenwood'u hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmekti. Bu hedefe ulaşılacak gibi görünüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz yıldızın bugün (Cuma) Türkiye'de olması bekleniyor. Fenerbahçe, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu hemen sağlık kontrolünden geçirecek ve 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalattıracak. Planlama, Greenwood'un hafta sonunda, Avusturya'da devam eden kampa katılması.

SEZONU GEÇ AÇTI

Yıldız futbolcu Marsilya ile yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. Ancak Fransız ekibi, sezonu yeni açtığı (6 Temmuz'da) için Greenwood, idman temposu anlamında Fenerbahçeli oyuncuların gerisinde. İsmail Kartal'ın, takıma katılması halinde yeni öğrencisinin son durumuna bakacağı kaydedildi.

SALI GÜNÜ KADRODA OLABİLİR

Başarılı teknik adam yeni öğrencisinin kondisyon ve fiziksel performansını yeterli görürse, kamptaki son hazırlık maçı olan salı günkü LASK Linz mücadelesinde kadroya alabileceği belirtildi.

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