Galatasaray, Mertcan Ayhan'ı takipte

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferde yerli isimler üzerinde önemle duran Galatasaray'ın listesindeki isimlerden birisi de Mertcan Ayhan...
GALATASARAY TAKİPTE
Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Defansın ortasında, sağ bekte ve 6 numara pozisyonunda oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu tüm alt yaş kategorilerinde milli takımımızda görev yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Mertcan Ayhan, Schalke'de geride kalan sezonda 30 maçta forma şansı bulmuştu.
Schalke ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mertcan Ayhan'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Defansın ortasında, sağ bekte ve 6 numara pozisyonunda oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu tüm alt yaş kategorilerinde milli takımımızda görev yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Mertcan Ayhan, Schalke'de geride kalan sezonda 30 maçta forma şansı bulmuştu.
Schalke ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mertcan Ayhan'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.