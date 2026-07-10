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Galatasaray, Mertcan Ayhan'ı takipte

Galatasaray, Schalke forması giyen Mertcan Ayhan ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 09:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Mertcan Ayhan'ı takipte
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferde yerli isimler üzerinde önemle duran Galatasaray'ın listesindeki isimlerden birisi de Mertcan Ayhan...

GALATASARAY TAKİPTE

Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Defansın ortasında, sağ bekte ve 6 numara pozisyonunda oynayabilen 19 yaşındaki futbolcu tüm alt yaş kategorilerinde milli takımımızda görev yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Mertcan Ayhan, Schalke'de geride kalan sezonda 30 maçta forma şansı bulmuştu.

Schalke ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mertcan Ayhan'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.  

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