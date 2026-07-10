Dusan Tadic, vedasını açıkladı!

Fenerbahçe'den 2025 yılında ayrılmasının ardından Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinden ayrıldı.
VEDA AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tadic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız iki kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ve insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda." ifadelerini yazdı.
FENERBAHÇE İDDİASI
İSMAİL KARTAL'DAN TEKLİF
Tadic için geçtiğimiz ay Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'ın, göreve geri döndükten sonra Tadic'i aradığı ve, 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' teklifinde bulunduğu belirtilmişti.
Tadic'in, Al Wahda'dan vedasının ardından 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar büyük bir merak konusu oldu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023-2025 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
VEDA AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tadic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız iki kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ve insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda." ifadelerini yazdı.
FENERBAHÇE İDDİASI
İSMAİL KARTAL'DAN TEKLİF
Tadic için geçtiğimiz ay Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'ın, göreve geri döndükten sonra Tadic'i aradığı ve, 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' teklifinde bulunduğu belirtilmişti.
Tadic'in, Al Wahda'dan vedasının ardından 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar büyük bir merak konusu oldu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023-2025 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.