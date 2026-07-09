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Arca Çorum FK'de üç ayrılık birden!

Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 20:26
Haber: AA
Arca Çorum FK'de üç ayrılık birden!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.







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