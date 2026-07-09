Göztepe'nin açıklamadığı Sundberg kafilede!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Göztepe, ikinci etap çalışmaları için Slovenya'ya gitti.
Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı ancak henüz resmi olarak duyurmadığı Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de kamp kafilesinde yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Göztepe'nin transferini kısa süre içinde açıklaması beklenen Sonko Sundberg'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekti.
Yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos da Slovenya kampında yer alırken, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza atan U19 takımının yerli ve yabancı oyuncuları da kafileye dahil edildi.
ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Göztepe kamp sürecinde 13 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Gorica, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy ve 23 Temmuz'da bir diğer Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.
ANKERSEN VE SEPİL DE KAMPA KATILACAK
Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in de 11 Temmuz'da Slovenya'ya giderek takımla birlikte kampta yer alacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı ancak henüz resmi olarak duyurmadığı Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de kamp kafilesinde yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Göztepe'nin transferini kısa süre içinde açıklaması beklenen Sonko Sundberg'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekti.
Yeni transferler Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos da Slovenya kampında yer alırken, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza atan U19 takımının yerli ve yabancı oyuncuları da kafileye dahil edildi.
ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Göztepe kamp sürecinde 13 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Gorica, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy ve 23 Temmuz'da bir diğer Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.
ANKERSEN VE SEPİL DE KAMPA KATILACAK
Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in de 11 Temmuz'da Slovenya'ya giderek takımla birlikte kampta yer alacağı öğrenildi.