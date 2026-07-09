Beşiktaş'ta Trossard için son detaylar görüşülüyor

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde kritik aşamaya geldi. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcu için önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel'in, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtildi.
Hebel'in, Amerika'daki programını yarıda bırakarak Beşiktaş ile son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geçtiği aktarıldı.
ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile daha önce anlaşma sağladığı öne sürüldü.
İngiliz kulübünün, sözleşmesinde 1 yıl kalan Belçikalı futbolcuyu 17 milyon euro karşılığında bırakmaya ikna edildiği belirtildi.
MAAŞ VE BONUSLAR MASADA
Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yürüttüğü görüşmelerin menajer Dirk Hebel üzerinden devam ettiği kaydedildi.
Tarafların 8 milyon euro maaş artı bonuslar üzerinden prensipte el sıkıştığı ifade edildi.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
İstanbul'da yapılacak toplantıda anlaşmanın son şeklinin masaya yatırılacağı belirtildi.
Bonus maddeleri ve şampiyonluk primi gibi detayların netleşmesinin ardından transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.
ADALI'DAN YILDIZ HAMLESİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği bu transferi bitirmeye çok yaklaştığı öne sürüldü.
Leandro Trossard'ın olası transferinin, Beşiktaş'ın hücum gücünü üst seviyeye taşıyacak önemli bir hamle olarak görüldüğü ifade edildi.
Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel'in, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtildi.
Hebel'in, Amerika'daki programını yarıda bırakarak Beşiktaş ile son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geçtiği aktarıldı.
ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile daha önce anlaşma sağladığı öne sürüldü.
İngiliz kulübünün, sözleşmesinde 1 yıl kalan Belçikalı futbolcuyu 17 milyon euro karşılığında bırakmaya ikna edildiği belirtildi.
MAAŞ VE BONUSLAR MASADA
Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yürüttüğü görüşmelerin menajer Dirk Hebel üzerinden devam ettiği kaydedildi.
Tarafların 8 milyon euro maaş artı bonuslar üzerinden prensipte el sıkıştığı ifade edildi.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
İstanbul'da yapılacak toplantıda anlaşmanın son şeklinin masaya yatırılacağı belirtildi.
Bonus maddeleri ve şampiyonluk primi gibi detayların netleşmesinin ardından transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.
ADALI'DAN YILDIZ HAMLESİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği bu transferi bitirmeye çok yaklaştığı öne sürüldü.
Leandro Trossard'ın olası transferinin, Beşiktaş'ın hücum gücünü üst seviyeye taşıyacak önemli bir hamle olarak görüldüğü ifade edildi.