Beşiktaş'ta Trossard için son detaylar görüşülüyor

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel'in, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:57
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta Trossard için son detaylar görüşülüyor
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Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde kritik aşamaya geldi. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcu için önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel'in, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Hebel'in, Amerika'daki programını yarıda bırakarak Beşiktaş ile son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geçtiği aktarıldı.

ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI

Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile daha önce anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İngiliz kulübünün, sözleşmesinde 1 yıl kalan Belçikalı futbolcuyu 17 milyon euro karşılığında bırakmaya ikna edildiği belirtildi.

MAAŞ VE BONUSLAR MASADA

Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yürüttüğü görüşmelerin menajer Dirk Hebel üzerinden devam ettiği kaydedildi.

Tarafların 8 milyon euro maaş artı bonuslar üzerinden prensipte el sıkıştığı ifade edildi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

İstanbul'da yapılacak toplantıda anlaşmanın son şeklinin masaya yatırılacağı belirtildi.

Bonus maddeleri ve şampiyonluk primi gibi detayların netleşmesinin ardından transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.

ADALI'DAN YILDIZ HAMLESİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği bu transferi bitirmeye çok yaklaştığı öne sürüldü.

Leandro Trossard'ın olası transferinin, Beşiktaş'ın hücum gücünü üst seviyeye taşıyacak önemli bir hamle olarak görüldüğü ifade edildi.

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