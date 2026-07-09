Milan Skriniar: "Daha iyi olacağız!"

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar, gol attığı Admira Wacker maçından sonra konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 03:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Daha iyi olacağız!'
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Özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gol atan Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "İyi bir performanstı. İki haftadır sıkı çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalıştıklarımızı hazırlık maçlarında sahaya yansıtmaya devam ediyoruz. Daha iyi olacağız" dedi.

Taraftara parantez açan Slovakyalı futbolcu, "Fenerbahçe taraftarı her zaman bizim arkamızda, nereye gidersek gidelim bizimle geliyorlar. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Bizim dilimiz futbol dili. Sahada bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelişmeye devam etmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

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