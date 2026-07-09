FIVB, Rus sporcular ve takımlara yönelik yasağı kaldırdı

FIVB, Rus sporcular ve takımlara yönelik resmi organizasyon yasağını kaldırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:15 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIVB, Rus sporcular ve takımlara yönelik yasağı kaldırdı
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rus sporcular ve takımlara yönelik resmi organizasyonlarda yer alma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIVB'den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) dün aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'ne (ROC) yönelik yasağın geçici olarak kaldırılması kararına istinaden tüm disiplinlerdeki Rus sporcular ve teknik görevlilerin resmi müsabakalarda yeniden yer almasına izin verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus takımlarının FIVB Yönetim Kurulu'nun kararıyla dondurulduğu tarihte sahip oldukları puanlarla dünya sıralamasına yeniden dahil edileceği kaydedildi.

FIVB, geçen sene yaptığı duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren alt yaş gruplarındaki Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası ve kıtasal etkinliklere katılmalarına izin verileceğini açıklamıştı.

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