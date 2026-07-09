Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Manisa FK forması giyen ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa, genç sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan sağ bek Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
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