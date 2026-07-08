Warriors, Anthony Davis gelmeden LeBron'u alamayacağına inanıyor

Golden State Warriors'ın LeBron James'i kadrosuna katma ihtimalinin, Anthony Davis'i Washington Wizards'tan takasla alabilmesine bağlı olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak taraflar arasındaki görüşmeler şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedemedi. Haberlere göre Wizards, Anthony Davis karşılığında Jimmy Butler'ın yanı sıra birden fazla birinci tur draft hakkı talep ediyor.
ESPN'den Shams Charania, The Stephen A. Smith Show programında Warriors'ın serbest oyuncu dönemine yönelik planını şu sözlerle anlattı:
"LeBron bu ihtimale açık fikirliydi ancak Warriors'ın serbest oyuncu dönemine girerken planı; Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James ve Anthony Davis'i aynı takımda buluşturmanın bir yolunu bulmaya çalışmaktı."
Charania, LeBron'un Golden State'e gitmesini cazip hale getirecek en önemli unsurun Anthony Davis ile birlikte aynı anda takıma katılabilmesi olduğunu belirtti.
"Bence Warriors'ın LeBron için en büyük avantajı, Anthony Davis ile birlikte paket halinde takıma katılabilecek bir yol bulunması olurdu. Bunun dışında Warriors'ın LeBron'un öncelikli tercihleri arasında yer aldığını düşünmüyorum. Warriors yönetimi de Anthony Davis takasını gerçekleştiremediği sürece kendilerinin o listenin içinde olmadığına inanıyor."
Washington Wizards, Anthony Davis'i sezon ortasında Dallas Mavericks ile yaptığı takasta kadrosuna katmıştı. Yıldız uzun henüz Wizards formasıyla resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.
LeBron James için öne çıkan diğer adayların ise Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Miami Heat ve Minnesota Timberwolves olduğu ifade edildi.
ESPN'den Shams Charania, The Stephen A. Smith Show programında Warriors'ın serbest oyuncu dönemine yönelik planını şu sözlerle anlattı:
"LeBron bu ihtimale açık fikirliydi ancak Warriors'ın serbest oyuncu dönemine girerken planı; Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James ve Anthony Davis'i aynı takımda buluşturmanın bir yolunu bulmaya çalışmaktı."
Charania, LeBron'un Golden State'e gitmesini cazip hale getirecek en önemli unsurun Anthony Davis ile birlikte aynı anda takıma katılabilmesi olduğunu belirtti.
"Bence Warriors'ın LeBron için en büyük avantajı, Anthony Davis ile birlikte paket halinde takıma katılabilecek bir yol bulunması olurdu. Bunun dışında Warriors'ın LeBron'un öncelikli tercihleri arasında yer aldığını düşünmüyorum. Warriors yönetimi de Anthony Davis takasını gerçekleştiremediği sürece kendilerinin o listenin içinde olmadığına inanıyor."
Washington Wizards, Anthony Davis'i sezon ortasında Dallas Mavericks ile yaptığı takasta kadrosuna katmıştı. Yıldız uzun henüz Wizards formasıyla resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.
LeBron James için öne çıkan diğer adayların ise Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Miami Heat ve Minnesota Timberwolves olduğu ifade edildi.