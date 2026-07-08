EuroCup'ta gruplar belli oldu: Türk temsilcilerin rakipleri netleşti

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonu grupları belli oldu. Kura çekimi, İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun açılış maçının 29 Eylül Salı günü oynanacağı belirtildi.
TÜRK TEMSİLCİLERİN GRUPLARI BELLİ OLDU
Kura çekimine göre Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda, Bahçeşehir Koleji ise D Grubu'nda mücadele edecek.
2026-2027 sezonunda gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Le Mans Sarthe Basket
Hapoel Midtown
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Cedevita
Baglietto Derthona Tortona
Aris
Rostock Seawolves
Riga Zelli
B GRUBU
Türk Telekom
U-BT Cluj-Napoca
La Laguna Tenerife
Umana Reyer
Maxima Roma
Siauliai
London Lions
Skyliners Frankfurt
C GRUBU
Cosea JL Bourg-en-Bresse
Tofaş
Buducnost VOLI Podgorica
Dolomiti Energia Trento
Napoli
Neptunas Klaipeda
NINERS Chemnitz
Slask Wroclaw
D GRUBU
Monaco
Bahçeşehir Koleji
Manresa
Ratiopharm Ulm
Roma Basketbol
Lietkabelis Panevezys
PAOK
Balkan Botevgrad
TÜRK TEMSİLCİLERİN GRUPLARI BELLİ OLDU
Kura çekimine göre Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda, Bahçeşehir Koleji ise D Grubu'nda mücadele edecek.
2026-2027 sezonunda gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Le Mans Sarthe Basket
Hapoel Midtown
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Cedevita
Baglietto Derthona Tortona
Aris
Rostock Seawolves
Riga Zelli
B GRUBU
Türk Telekom
U-BT Cluj-Napoca
La Laguna Tenerife
Umana Reyer
Maxima Roma
Siauliai
London Lions
Skyliners Frankfurt
C GRUBU
Cosea JL Bourg-en-Bresse
Tofaş
Buducnost VOLI Podgorica
Dolomiti Energia Trento
Napoli
Neptunas Klaipeda
NINERS Chemnitz
Slask Wroclaw
D GRUBU
Monaco
Bahçeşehir Koleji
Manresa
Ratiopharm Ulm
Roma Basketbol
Lietkabelis Panevezys
PAOK
Balkan Botevgrad