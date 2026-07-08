Edson Alvarez için sürpriz transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez, yeni sezonda kariyerine Bundesliga'da devam edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bundesliga'dan Köln, Meksikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
KESİN AYRILIK KARARI
Sky'da yer alan habere göre, West Ham United, yaz transfer döneminde Edson Alvarez ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. 28 yaşındaki futbolcu için kiralaık seçeneğin de masada olduğu belirtildi.
TRANSFERDE ISRARCILAR
Edson Alvarez'e başka taliplerin de olduğu ancak Köln'ün bu transferde ısrarcı olduğu ve West Ham ile görüşmelerine devam ettiği yazıldı.
Alvarez'in yeni bir meydan okuma aradığı ve Köln seçeneğini değerlendirdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerde 18 maçta 1 asist yaptı.
KESİN AYRILIK KARARI
Sky'da yer alan habere göre, West Ham United, yaz transfer döneminde Edson Alvarez ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. 28 yaşındaki futbolcu için kiralaık seçeneğin de masada olduğu belirtildi.
TRANSFERDE ISRARCILAR
Edson Alvarez'e başka taliplerin de olduğu ancak Köln'ün bu transferde ısrarcı olduğu ve West Ham ile görüşmelerine devam ettiği yazıldı.
Alvarez'in yeni bir meydan okuma aradığı ve Köln seçeneğini değerlendirdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerde 18 maçta 1 asist yaptı.