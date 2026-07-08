Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na veda!

Beşiktaş, sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı ve 25 yaşındaki futbolcuya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 14:32
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na veda!
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu dönemi resmen sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve sözleşmesi biten 25 yaşındaki kaleci ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için veda paylaşımı yaptı ve bu paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri ile birlikte siyah-beyaz kalp emojileri ekledi.

Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.


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