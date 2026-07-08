Ali Koç döneminde ayrılmıştı! Aziz Yıldırım yeniden göreve getirdi

Sarı-lacivertlilerde altyapı koordinatörlüğü görevine, kulübün efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner'in getiriliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 10:08
Ali Koç döneminde ayrılmıştı! Aziz Yıldırım yeniden göreve getirdi
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Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması kapsamında altyapıda önemli bir görev değişikliği yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALTYAPIYA TANIDIK İSİM

Uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında görev yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrılırken, boşalan göreve Müjdat Yetkiner getirilecek. Deneyimli futbol adamının kısa süre içinde göreve başlamasının bekleniyor.

RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre taraflar el sıkışırken, Müjdat Yetkiner'in gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİ ARASINDA

1979-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Müjdat Yetkiner, sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar kaptanlık yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından da çeşitli dönemlerde kulüpte görev alan Yetkiner'in yeniden Fenerbahçe çatısı altına dönmesi bekleniyor.

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