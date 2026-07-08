Ali Koç döneminde ayrılmıştı! Aziz Yıldırım yeniden göreve getirdi

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması kapsamında altyapıda önemli bir görev değişikliği yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALTYAPIYA TANIDIK İSİM
Uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında görev yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrılırken, boşalan göreve Müjdat Yetkiner getirilecek. Deneyimli futbol adamının kısa süre içinde göreve başlamasının bekleniyor.
RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre taraflar el sıkışırken, Müjdat Yetkiner'in gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİ ARASINDA
1979-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Müjdat Yetkiner, sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar kaptanlık yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından da çeşitli dönemlerde kulüpte görev alan Yetkiner'in yeniden Fenerbahçe çatısı altına dönmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALTYAPIYA TANIDIK İSİM
Uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında görev yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrılırken, boşalan göreve Müjdat Yetkiner getirilecek. Deneyimli futbol adamının kısa süre içinde göreve başlamasının bekleniyor.
RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre taraflar el sıkışırken, Müjdat Yetkiner'in gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİ ARASINDA
1979-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Müjdat Yetkiner, sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar kaptanlık yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından da çeşitli dönemlerde kulüpte görev alan Yetkiner'in yeniden Fenerbahçe çatısı altına dönmesi bekleniyor.