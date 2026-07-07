Nefes kesen maçta Arjantin geriden gelip kazandı!

⚽İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/q4p7S61HxY https://t.co/OYciSG4tce — Sporx (@sporx) July 7, 2026

⚽Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde!pic.twitter.com/8AVdextFRj https://t.co/v6lQBB27bl



— Sporx (@sporx) July 7, 2026