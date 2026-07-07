Nefes kesen maçta Arjantin geriden gelip kazandı!
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
⚽ Romero Arjantin'in umutlarını canlandırdı!pic.twitter.com/x9lP2eTxGs https://t.co/tQwoZ84WxZ
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
⚽İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var!pic.twitter.com/q4p7S61HxY https://t.co/OYciSG4tce
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
Mısır'ın gollerini ise 15. dakikada Yasser Ahmed ile 67. dakikada Mostafa Zico attı.
👀Arjantin geri dönüşü tamamladı.pic.twitter.com/XkzwhgWstw https://t.co/Nyl3ZrfNhz
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
⚽Yasser Ibrahim savunmadan çıktı attı golü! Mısır, Arjantin karşısında önde!pic.twitter.com/dJ2mwpoNz9 https://t.co/uObFskai9m
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
MESSI PENALTIYI KAÇIRDI
⚽Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde!pic.twitter.com/8AVdextFRj https://t.co/v6lQBB27bl
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
Arjantin'de Lionel Messi 21. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
MESSI ATARKEN DE KAÇIRIRKEN DE REKOR KIRDI
Mostafa Shobeir, Lionel Messi'nin penaltısını kurtardı.pic.twitter.com/kkZUOXmmEE https://t.co/QRvjvXASCk
— Sporx (@sporx) July 7, 2026
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.
Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.
Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.
Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.
Messi, 8 asistli bir diğer efsane Diego Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.
ARJANTİN'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Mısır 1-0 öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia'nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
19. dakikada Paredes'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada atışı kullanan Lionel Messi'nın vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
28. dakikada De Paul'ün sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Mac Allister kafayla vurdu, kaleci Shobeir yakın mesafede gole izin vermedi.
31. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına Messi geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, yan direğe çarpan top auta gitti.
39. dakikada De Paul'ün ceza alanının soluna gönderdiği topu Tagliafico bekletmeden içeri çıkardı. Alvarez'in vuruşunda kaleci Shobeir soluna giden topu son anda kornere çeldi.
47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan De Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.
79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.
82. dakikada son çizgiye inen Messi'nin çıkardığı topa Martinez kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.
83. dakikada Messi'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez'in vuruşunda Montiel'in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-2.
90+2. dakikada Arjantin'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında, Martinez'in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 3-2.
Stat: Atlanta
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 73 Montiel), Romero (Dk. 90+5 Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (Dk. 66 Gonzalez), De Paul (Dk. 66 Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez (Dk. 90+5 Medina)
Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ashour (Dk. 46 Fathi), Attia, Lasheen (Dk.90+6 Zizo), Hassan (Dk. 74 Trezeguet), Muhammed Salah, Zico (Dk. 80 Marmoush)
Goller: Dk. 15 Ibrahim, Dk. 67 Zico (Mısır), Dk. 79 Romero, Dk. 83 Messi, Dk. 90+2 Enzo Fernandez (Arjantin)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Shobeir, Dk. 90+4 Fathi, Dk. 90+8 Attia, Dk. 90+9 Hossam Hassan (teknik direktör) (Mısır)
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