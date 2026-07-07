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Nefes kesen maçta Arjantin geriden gelip kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 07 Temmuz 2026 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 21:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Nefes kesen maçta Arjantin geriden gelip kazandı!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısır'ın gollerini ise 15. dakikada Yasser Ahmed ile 67. dakikada Mostafa Zico attı.

MESSI PENALTIYI KAÇIRDI

Arjantin'de Lionel Messi 21. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

MESSI ATARKEN DE KAÇIRIRKEN DE REKOR KIRDI

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.

Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.

Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.

Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

Messi, 8 asistli bir diğer efsane Diego Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

ARJANTİN'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Mısır 1-0 öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia'nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Paredes'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada atışı kullanan Lionel Messi'nın vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada De Paul'ün sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Mac Allister kafayla vurdu, kaleci Shobeir yakın mesafede gole izin vermedi.

31. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına Messi geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, yan direğe çarpan top auta gitti.

39. dakikada De Paul'ün ceza alanının soluna gönderdiği topu Tagliafico bekletmeden içeri çıkardı. Alvarez'in vuruşunda kaleci Shobeir soluna giden topu son anda kornere çeldi.

47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan De Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

82. dakikada son çizgiye inen Messi'nin çıkardığı topa Martinez kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Messi'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez'in vuruşunda Montiel'in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-2.

90+2. dakikada Arjantin'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında, Martinez'in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 3-2.

Stat: Atlanta

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 73 Montiel), Romero (Dk. 90+5 Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (Dk. 66 Gonzalez), De Paul (Dk. 66 Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez (Dk. 90+5 Medina)

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ashour (Dk. 46 Fathi), Attia, Lasheen (Dk.90+6 Zizo), Hassan (Dk. 74 Trezeguet), Muhammed Salah, Zico (Dk. 80 Marmoush)

Goller: Dk. 15 Ibrahim, Dk. 67 Zico (Mısır), Dk. 79 Romero, Dk. 83 Messi, Dk. 90+2 Enzo Fernandez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Shobeir, Dk. 90+4 Fathi, Dk. 90+8 Attia, Dk. 90+9 Hossam Hassan (teknik direktör) (Mısır)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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