Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adımı daha tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübün kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar, bu akşam İstanbul'a geldi.



İSTANBUL'A İNDİ



Doğan Alemdar'yı taşıyan uçak, planlandığı gibi saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.







SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından transferin son prosedürlerini tamamlayacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genç file bekçisiyle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.



BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI



Beşiktaş, Doğan Alemdar transferi için daha önce Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırma aşamasına getirdi.



BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI



23 yaşındaki milli kalecinin Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İstanbul ekibinde 3 resmi maçta forma giyen Doğan Alemdar, kalesinde 6 gol gördü.



RENNES'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ



Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. Genç kaleci, şimdi kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.







