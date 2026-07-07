Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adımı daha tamamladı.
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Siyah-beyazlı kulübün kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar, bu akşam İstanbul'a geldi.
İSTANBUL'A İNDİ
Doğan Alemdar'yı taşıyan uçak, planlandığı gibi saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından transferin son prosedürlerini tamamlayacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genç file bekçisiyle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, Doğan Alemdar transferi için daha önce Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırma aşamasına getirdi.
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
23 yaşındaki milli kalecinin Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İstanbul ekibinde 3 resmi maçta forma giyen Doğan Alemdar, kalesinde 6 gol gördü.
RENNES'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. Genç kaleci, şimdi kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.
Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adımı daha tamamladı.
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İŞARETLE
Siyah-beyazlı kulübün kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar, bu akşam İstanbul'a geldi.
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