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Valencia Basket'te Xavi Albert dönemi

EuroLeague ekibi Valencia Basket, başantrenörlük görevine Xavi Albert'in getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Valencia Basket'te Xavi Albert dönemi
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Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekiplerinden Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert'in İspanyol ekibinin başına geçtiği belirtildi.

38 yaşındaki başantrenör ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Geçen sezon İspanya Basketbol Ligi'nde 9 yıllık özleme son vererek şampiyonluğa ulaşan, EuroLeague'de ise Dörtlü Final'de mücadele eden Valencia'da başantrenör Pedro Martinez, Real Madrid ile anlaşmıştı.

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