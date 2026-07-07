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Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Geçtiğimiz sezonu 6 aylık kiralık sözleşmeyle Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdüren 22 yaşındaki golcünün, bu transferin gerçekleşmesi adına önemli bir fedakârlık yaptığı öğrenildi.

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calendar 07 Temmuz 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 15:11
Haber: Sabah
Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık
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Cimbom'da en çok merak edilen konulardan biri ise forvet hattına yapılacak takviye.

Bu doğrultuda yönetim, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'ı gündemine almıştı.

Galatasaray'a transfer olmak için sarı kırmızıların tüm şartlarını kabul eden ve yönetiminden imza için haber bekleyen Jhon Duran'ın, Cimbom'a gelmek için büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi.

Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık 20 milyon Euro kazanan 22 yaşındaki golcünün, Aslan ile yıllık 5 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi.

Kalan rakamın ise Suudi ekibi tarafından karşılanmayacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Duran, transfer için 15 milyon Euro'luk maaşını bırakacak.

GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI!

Jhon Duran geçtiğimiz sezon toplam 30 karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu çıktığı 30 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Duran'ın, kulübüyle olan kontratı 2030'da sona erecek. 

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