Giannis, Bucks'a bir gün geri dönebileceğinin sinyalini verdi

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'tan ayrılma kararının temel nedeninin yeniden NBA şampiyonluğu için mücadele etmek olduğunu kabul ederken, bu ayrılığın kalıcı olmamasını umduğunu da dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jim Paschke'ye verdiği röportajda Milwaukee'den ayrılmanın kendisi için ne kadar zor bir karar olduğunu anlatan Antetokounmpo, kariyerinin sonunda başka bir şampiyonluk fırsatını hiç denememiş olmaktan pişmanlık duymaktan korktuğunu söyledi.
"Her sabah uyandığımda ya da gece duş alırken aklımdan şu geçiyor: 'Belki de ayrılmak için çok uzun süre bekledim.' Diğer oyuncuların playofflarda son turlara kadar ilerlediğini görüyorum ve düşünüyorum ki, 'Belki takım değiştirsem, daha iyi bir fırsat yakalasam ben de playofflarda daha ileri gidebilir ve bir şampiyonluk daha kazanabilirim. Çünkü bunu gerçekten istiyorum.' Bu kararı almazsam, 37 ya da 38 yaşıma geldiğimde, umarım emekli olurken kendi kendime 'Neden o riski almadın?' diyeceğimden korkuyorum."
Bu açıklamalar, Bucks'ın 2026 yazının en büyük takaslarından biri kapsamında Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Miami Heat'e göndermesinden kısa süre sonra geldi.
Söz konusu anlaşma kapsamında Milwaukee; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., çaylak Kasparas Jakucionis, 2026 NBA Draftı'nın 13. sıra seçimi Nate Ament, 2031 ve 2033 korumasız birinci tur draft hakları, 2030 birinci tur takas hakkı ve 2033 ikinci tur draft hakkını kadrosuna kattı.
Yunan yıldız, yeni bir şampiyonluk hedefinin kararında etkili olduğunu kabul etse de NBA'de bugüne kadar formasını giydiği tek organizasyondan ayrılmanın kendisi için son derece zor olduğunu vurguladı.
"Değişimden korkuyorum. Çimenin her zaman daha yeşil olmadığından korkuyorum. Burada insanlar beni seviyor. Bana saygı duyuyorlar. Bu şehirde kendim gibi olmama izin veriyorlar. Bir daha hiçbir yerde bunu bulamamaktan korkuyorum."
Milwaukee ile kurduğu güçlü bağ nedeniyle gelecekte Bucks'a geri dönme ihtimalini de dışlamayan Antetokounmpo, Paschke'nin "Burası her zaman senin yuvan olacak." sözleri üzerine kariyerinin sonunda Minnesota Timberwolves'a dönen Kevin Garnett örneğini verdi.
"Eğer gidip oynadıktan sonra geri dönebilirsem bu harika olur. Kevin Garnett de aynısını yaptı."
Bu takas, Antetokounmpo'nun Bucks'ta geçirdiği ve bir NBA şampiyonluğu ile iki MVP ödülü kazandığı 10 yılı aşkın dönemi resmen sona erdirdi.
Milwaukee'nin playofflara kalamadığı ve 32-50 ile tamamladığı hayal kırıklığı yaratan sezonda bile Antetokounmpo, 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarının yanı sıra %62.4 saha içi isabeti ve %63.6 efektif saha içi yüzdesiyle ligin en üretken yıldızları arasında yer aldı.
Heat cephesi ise Antetokounmpo'nun, 43-39'luk normal sezon derecesiyle Play-In üzerinden NBA Finalleri'ne kadar yükselen kadroyu bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor.
Kulüp Başkanı Pat Riley, bu transferi "Heat tarihindeki en büyük takaslardan biri" olarak nitelendirirken, Antetokounmpo'yu NBA'in en iyi beş oyuncusundan biri olarak tanımladı ve Bobby Portis'in de takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Miami ayrıca yeni süper yıldızının etrafındaki kadroyu güçlendirmeye devam ederek Andrew Wiggins ile yeniden sözleşme imzaladı, Simone Fontecchio'yu takımda tuttu, Dru Smith'in kontratını garanti hale getirdi ve Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı.
Ayrıca Heat'in LeBron James, Bradley Beal ve Khris Middleton gibi deneyimli isimlerle de ilgilendiği öne sürülüyor.
"Her sabah uyandığımda ya da gece duş alırken aklımdan şu geçiyor: 'Belki de ayrılmak için çok uzun süre bekledim.' Diğer oyuncuların playofflarda son turlara kadar ilerlediğini görüyorum ve düşünüyorum ki, 'Belki takım değiştirsem, daha iyi bir fırsat yakalasam ben de playofflarda daha ileri gidebilir ve bir şampiyonluk daha kazanabilirim. Çünkü bunu gerçekten istiyorum.' Bu kararı almazsam, 37 ya da 38 yaşıma geldiğimde, umarım emekli olurken kendi kendime 'Neden o riski almadın?' diyeceğimden korkuyorum."
Bu açıklamalar, Bucks'ın 2026 yazının en büyük takaslarından biri kapsamında Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Miami Heat'e göndermesinden kısa süre sonra geldi.
Söz konusu anlaşma kapsamında Milwaukee; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., çaylak Kasparas Jakucionis, 2026 NBA Draftı'nın 13. sıra seçimi Nate Ament, 2031 ve 2033 korumasız birinci tur draft hakları, 2030 birinci tur takas hakkı ve 2033 ikinci tur draft hakkını kadrosuna kattı.
Yunan yıldız, yeni bir şampiyonluk hedefinin kararında etkili olduğunu kabul etse de NBA'de bugüne kadar formasını giydiği tek organizasyondan ayrılmanın kendisi için son derece zor olduğunu vurguladı.
"Değişimden korkuyorum. Çimenin her zaman daha yeşil olmadığından korkuyorum. Burada insanlar beni seviyor. Bana saygı duyuyorlar. Bu şehirde kendim gibi olmama izin veriyorlar. Bir daha hiçbir yerde bunu bulamamaktan korkuyorum."
Milwaukee ile kurduğu güçlü bağ nedeniyle gelecekte Bucks'a geri dönme ihtimalini de dışlamayan Antetokounmpo, Paschke'nin "Burası her zaman senin yuvan olacak." sözleri üzerine kariyerinin sonunda Minnesota Timberwolves'a dönen Kevin Garnett örneğini verdi.
"Eğer gidip oynadıktan sonra geri dönebilirsem bu harika olur. Kevin Garnett de aynısını yaptı."
Bu takas, Antetokounmpo'nun Bucks'ta geçirdiği ve bir NBA şampiyonluğu ile iki MVP ödülü kazandığı 10 yılı aşkın dönemi resmen sona erdirdi.
Milwaukee'nin playofflara kalamadığı ve 32-50 ile tamamladığı hayal kırıklığı yaratan sezonda bile Antetokounmpo, 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarının yanı sıra %62.4 saha içi isabeti ve %63.6 efektif saha içi yüzdesiyle ligin en üretken yıldızları arasında yer aldı.
Heat cephesi ise Antetokounmpo'nun, 43-39'luk normal sezon derecesiyle Play-In üzerinden NBA Finalleri'ne kadar yükselen kadroyu bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor.
Kulüp Başkanı Pat Riley, bu transferi "Heat tarihindeki en büyük takaslardan biri" olarak nitelendirirken, Antetokounmpo'yu NBA'in en iyi beş oyuncusundan biri olarak tanımladı ve Bobby Portis'in de takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Miami ayrıca yeni süper yıldızının etrafındaki kadroyu güçlendirmeye devam ederek Andrew Wiggins ile yeniden sözleşme imzaladı, Simone Fontecchio'yu takımda tuttu, Dru Smith'in kontratını garanti hale getirdi ve Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna kattı.
Ayrıca Heat'in LeBron James, Bradley Beal ve Khris Middleton gibi deneyimli isimlerle de ilgilendiği öne sürülüyor.