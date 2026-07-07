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Semih Kılıçsoy'a Beşiktaş'ta bir şans daha

Geçen sezonu Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki geleceği kamp performansına bağlı olacak. 20 yaşındaki futbolcu, Vincenzo Italiano'nun beklentilerini karşılaması halinde takımda kalacak.

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calendar 07 Temmuz 2026 10:56
Haber: Sabah
Semih Kılıçsoy'a Beşiktaş'ta bir şans daha
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili yeni sezon kampı belirleyici olacak. Geçen sezonu Cagliari'de geçiren 20 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bir şans daha vereceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAMPTA KENDİNİ GÖSTERECEK

Semih Kılıçsoy'un, yeni sezon hazırlıklarında teknik heyetin gözü önünde çalışacağı belirtildi. Genç oyuncunun, kampta Vincenzo Italiano'nun direktiflerini yerine getirmesi halinde Beşiktaş kadrosunda kalacağı aktarıldı.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Semih Kılıçsoy'un beklentileri karşılayamaması durumunda ise yeniden kiralık olarak gönderilebileceği ifade edildi. Bu ihtimalde oyuncunun satın alma opsiyonuyla başka bir takıma kiralanmasının gündeme gelebileceği öne sürüldü.

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