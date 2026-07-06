06 Temmuz
Portekiz-İspanya
22:00
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
18:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
20:00

Iğdır'da 6. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

6. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Iğdır'da 40 ilden 176 sporcunun katılımıyla başladı ve 11 Temmuz'daki finallerle sona erecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır'da 6. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası" başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, sporun tabana yayılması ve bölgenin tanıtımı amacıyla kentte 6 yıldır tenis turnuvası düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ilden 88 erkek, 88 kadın olmak üzere 176 sporcu katılıyor.

Turnuva, 11 Temmuz'da yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Açılış programına Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.