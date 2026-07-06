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Galatasaray'da bedava transfer planı!

Galatasaray, transferde önceliği orta sahaya verecek. Bu nedenle transfer bütçesinin önemli kısmını orta sahaya ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer bölgelerdeki takviyeleri bedelsiz ya da kiralama formülü ile çözmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 14:44
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da bedava transfer planı!
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Galatasaray, transferde orta saha takviyesine öncelik verecek.

50 MİLYON EURO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada hem 6 numara hem de 10 numara takviyesi düşünüyor. Bu doğrultuda yönetim, bu iki bölge için toplamda 50 milyon euro yakın para harcayabilir.

10 numara için Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun, orta saha için Burnley'den Lesley Uguchukwu ön plana çıkıyor.

BEDELSİZ PLAN

Savunma, kanat ve santrafor takviyesi de düşünen transfer komitesi, bu bölgelere ise bedelsiz ve kiralık futbolcular bakıyor.

Savunma için sol stoper ya da sağ bek takviyesi olabilir. Kanat bölgesine kiralık takviye planlayan yönetimin gündemindeki isimler arasında Rafael Leao, Noa Lang ve Crysencio Summerville yer alıyor.

JHON DURAN İLE ANLAŞMA

Santrafor bölgesine de Jhon Duran için Al Nassr ile kiralık olarak büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. 

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