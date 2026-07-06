U18 Erkek Milliler Avrupa sahnesine çıkıyor

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Porto San Giorgio ve Cisterna di Latina kasabalarının ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE 1. GRUP'TA
Türkiye, şampiyonada 1. Grup'ta mücadele edecek. Ay-yıldızlılar; Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak.
GRUP MAÇLARI PORTO SAN GIORGIO'DA
16 takımın katıldığı turnuvada Türkiye, grup maçlarını Porto San Giorgio'da oynayacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak.
EN İYİ DERECE 2015 VE 2017'DE GELDİ
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2015 ve 2017 yıllarında elde etti.
Ay-yıldızlılar, bu iki organizasyonda üçüncü sırada yer aldı.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
7 Temmuz:
16.00 Finlandiya - Türkiye
8 Temmuz:
13.30 Türkiye - Yunanistan
9 Temmuz:
16.00 Polonya - Türkiye
11 Temmuz:
18.30 Türkiye - İzlanda
12 Temmuz:
18.30 Slovenya - Türkiye
14 Temmuz:
16.00 Sırbistan - Türkiye
15 Temmuz:
21.00 Türkiye - İtalya
Türkiye, şampiyonada 1. Grup'ta mücadele edecek. Ay-yıldızlılar; Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak.
GRUP MAÇLARI PORTO SAN GIORGIO'DA
16 takımın katıldığı turnuvada Türkiye, grup maçlarını Porto San Giorgio'da oynayacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak.
EN İYİ DERECE 2015 VE 2017'DE GELDİ
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2015 ve 2017 yıllarında elde etti.
Ay-yıldızlılar, bu iki organizasyonda üçüncü sırada yer aldı.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
7 Temmuz:
16.00 Finlandiya - Türkiye
8 Temmuz:
13.30 Türkiye - Yunanistan
9 Temmuz:
16.00 Polonya - Türkiye
11 Temmuz:
18.30 Türkiye - İzlanda
12 Temmuz:
18.30 Slovenya - Türkiye
14 Temmuz:
16.00 Sırbistan - Türkiye
15 Temmuz:
21.00 Türkiye - İtalya