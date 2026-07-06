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U18 Erkek Milliler Avrupa sahnesine çıkıyor

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
U18 Erkek Milliler Avrupa sahnesine çıkıyor
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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Porto San Giorgio ve Cisterna di Latina kasabalarının ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE 1. GRUP'TA

Türkiye, şampiyonada 1. Grup'ta mücadele edecek. Ay-yıldızlılar; Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak.

GRUP MAÇLARI PORTO SAN GIORGIO'DA

16 takımın katıldığı turnuvada Türkiye, grup maçlarını Porto San Giorgio'da oynayacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak.

EN İYİ DERECE 2015 VE 2017'DE GELDİ

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2015 ve 2017 yıllarında elde etti.

Ay-yıldızlılar, bu iki organizasyonda üçüncü sırada yer aldı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

7 Temmuz:

16.00 Finlandiya - Türkiye

8 Temmuz:

13.30 Türkiye - Yunanistan

9 Temmuz:

16.00 Polonya - Türkiye

11 Temmuz:

18.30 Türkiye - İzlanda

12 Temmuz:

18.30 Slovenya - Türkiye

14 Temmuz:

16.00 Sırbistan - Türkiye

15 Temmuz:

21.00 Türkiye - İtalya

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