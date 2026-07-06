Sinner Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4. tur karşılaşmaları devam etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Japon rakibi Shintaro Mochizuki ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SINNER SET VERMEDİ
İtalyan raket, mücadeleyi 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Bu sonuçla Jannik Sinner, adını Wimbledon'da çeyrek finale yazdırdı.
RAKİBİ STRUFF OLDU
Jannik Sinner, çeyrek finalde Alman tenisçi Jan-Lennard Struff ile karşı karşıya gelecek.
İtalyan raket, mücadeleyi 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Bu sonuçla Jannik Sinner, adını Wimbledon'da çeyrek finale yazdırdı.
RAKİBİ STRUFF OLDU
Jannik Sinner, çeyrek finalde Alman tenisçi Jan-Lennard Struff ile karşı karşıya gelecek.