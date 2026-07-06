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Sinner Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı, Shintaro Mochizuki'yi 3-0 mağlup etti.

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calendar 06 Temmuz 2026 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sinner Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4. tur karşılaşmaları devam etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Japon rakibi Shintaro Mochizuki ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SINNER SET VERMEDİ

İtalyan raket, mücadeleyi 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Bu sonuçla Jannik Sinner, adını Wimbledon'da çeyrek finale yazdırdı.

RAKİBİ STRUFF OLDU

Jannik Sinner, çeyrek finalde Alman tenisçi Jan-Lennard Struff ile karşı karşıya gelecek.

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