Inter, Davinson Sanchez'i istiyor

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dünya Kupası performansı ile piyasasını katladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda öne çıkan bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez'in transfer için de talipleri artmaya başladı.
İtalya Serie A'dan Como ile adı uzun süredir geçen Davinson Sanchez için yeni bir iddia gündeme geldi.
INTER DE DEVREDE
Tuttomercato'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Inter'in de transfer listesinde yer alıyor.
35 MİLYON EURO
Davinson Sanchez için İtalya'dan Galatasaray'a transfer teklifi gelmesi bekleniyor. Deneyimli oyuncusunu kolay bırakmak istemeyen Galatasaray, Davinson Sanchez için 35 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.
İtalya Serie A'dan Como ile adı uzun süredir geçen Davinson Sanchez için yeni bir iddia gündeme geldi.
INTER DE DEVREDE
Tuttomercato'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Inter'in de transfer listesinde yer alıyor.
35 MİLYON EURO
Davinson Sanchez için İtalya'dan Galatasaray'a transfer teklifi gelmesi bekleniyor. Deneyimli oyuncusunu kolay bırakmak istemeyen Galatasaray, Davinson Sanchez için 35 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.