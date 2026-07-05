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Inter, Davinson Sanchez'i istiyor

Inter, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile ilgileniyor. Kolombiyalı futbolcu, Serie A'dan Como'nun da transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter, Davinson Sanchez'i istiyor
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dünya Kupası performansı ile piyasasını katladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda öne çıkan bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez'in transfer için de talipleri artmaya başladı.

İtalya Serie A'dan Como ile adı uzun süredir geçen Davinson Sanchez için yeni bir iddia gündeme geldi.

INTER DE DEVREDE

Tuttomercato'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Inter'in de transfer listesinde yer alıyor.

35 MİLYON EURO

Davinson Sanchez için İtalya'dan Galatasaray'a transfer teklifi gelmesi bekleniyor. Deneyimli oyuncusunu kolay bırakmak istemeyen Galatasaray, Davinson Sanchez için 35 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.   

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