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Haziran Enflasyonu Açıklandı mı? TÜİK Haziran 2026 Enflasyon Verileri Belli Oldu mu?
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:56 -
Güncelleme Tarihi:
03 Temmuz 2026 10:56
Haziran Enflasyonu Açıklandı mı? TÜİK Haziran 2026 Enflasyon Verileri Belli Oldu mu?
Milyonlarca memur, emekli, çalışan ve yatırımcı, "Haziran enflasyonu açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri; maaş zamları, kira artış oranı ve ekonomik göstergeler açısından büyük önem taşıyor.
Evet, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Haziran 2026 enflasyonu kaç oldu?TÜİK'in yayımladığı verilere göre:Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64 oldu.Yıllık enflasyon ise yüzde 31,87 olarak gerçekleşti.Haziran ayı verileriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranının hesaplanmasında kullanılacak 6 aylık enflasyon farkı da netleşti.Haziran enflasyon verileri neden önemli?Haziran ayı enflasyon rakamları;Memur maaş zamlarını,Emekli aylıklarını,Kira artış oranını,Sosyal yardım ödemelerini,Ekonomik beklentileri
doğrudan etkileyen en önemli veriler arasında yer alıyor.Enflasyon verilerini kim açıklıyor?Türkiye'de resmi enflasyon verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Veriler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kapsamında hazırlanıyor.Haziran enflasyonu sonrası gözler hangi verilere çevrildi?Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından piyasalarda gözler;Memur ve emekli zamlarına,Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına,Temmuz ayı kira artış oranına,Ekonomik beklentilereçevrildi.Sonuç: Haziran Enflasyonu Açıklandı mı?Evet. TÜİK, Haziran 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64, yıllık enflasyon ise yüzde 31,87 olarak kaydedildi.
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