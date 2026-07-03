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Fenerbahçe'den Kante'ye: "Maaşını indir!"

Fenerbahçe yönetimi, Kante'nin yüksek kontratından çıkmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Kante'ye: 'Maaşını indir!'
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi maaş bütçesiyle ilgili önemli bir adım daha atılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, takım içerisindeki maaş dengesini yeniden oluşturmayı hedeflerken yıllık 11 milyon Euro net kazancı olan Fransız yıldızın ücretini yüksek buluyor.

Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek. Taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin maaş indirimi konusundaki hamlesine Kante ile yollarını ayırma seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.

2 SEZONLUK KONTRAT

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi. Ancak 14.4 milyon Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor.

Kante ile Fenerbahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek.

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