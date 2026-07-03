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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Arjantin, Yeşil Burun Adaları maçına hazır

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Miami'de yapılan antrenmanda Lionel Messi de yer aldı.

calendar 03 Temmuz 2026 08:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Arjantin, Yeşil Burun Adaları maçına hazır
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin, maçın hazırlıklarını tamamladı. Miami'de gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARJANTİN TAKTİK ÇALIŞTI

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli saha oyunlarının ardından idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldı.

MESSI ANTRENMANDA YER ALDI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi de antrenmanda yer aldı.

Turnuva tarihinde 19 golle tüm zamanların en golcü futbolcusu konumunda bulunan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda da gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Messi, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birlikte turnuvada 6'şar gole ulaştı.

MAÇ MIAMI'DE OYNANACAK

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki son 32 turu mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de oynanacak.

Karşılaşmaya Miami Stadı ev sahipliği yapacak.

YEŞİL BURUN ADALARI NAMAĞLUP GELDİ

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi. Grup aşamasındaki 3 maçında da berabere kalan Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısına namağlup çıkacak.

TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU KADRODA

Yeşil Burun Adaları kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu bulunuyor.

Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda yer alıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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