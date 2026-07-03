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Martinez'den Ronaldo ve Ramos'a övgü

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Martinez, Cristiano Ronaldo'nun penaltı kalitesine ve Gonçalo Ramos'un ceza sahasındaki etkisine vurgu yaptı.

calendar 03 Temmuz 2026 05:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Martinez'den Ronaldo ve Ramos'a övgü
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Martinez, Portekiz'in kadro derinliğine ve farklı oyuncu profillerine dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TAKIM İŞİNE KENDİNİ ADAMIŞ DURUMDA"

Roberto Martinez, takımda çok yönlü ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu söyledi. Martinez, "Çok yönlü futbolcularımız var, tecrübeli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo kadar iyi penaltı atabilen başka bir oyuncu yok ve Gonçalo Ramos gibi ceza sahasına girme gücüne ve yeteneğine sahip başka bir santrafor da yok." dedi.

RONALDO VE RAMOS VURGUSU

Martinez, Hırvatistan karşısında skora katkı veren Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos'u öne çıkardı. Ronaldo, karşılaşmada penaltıdan attığı golle Portekiz'e beraberliği getirirken, Gonçalo Ramos oyuna sonradan dahil olup galibiyet golünü kaydetti.

"YARDIMCI OLABİLECEK BAŞKA OYUNCULARIMIZ DA VAR"

Roberto Martinez, Portekiz'in sadece birkaç oyuncuya bağlı olmadığını belirtti.

Martinez, "Bernardo Silva ve Rúben Neves'in tecrübesinden, Nélson Semedo ve Francisco Conceição'nun yeteneklerinden de faydalanıyoruz. Yardımcı olabilecek başka oyuncularımız da var. Takım işine kendini adamış durumda." açıklamasını yaptı.

"PORTEKİZ TAKIMININ GÜCÜ BURADA"

Gonçalo Ramos'un ilk 11'de yer alıp almayacağı sorusunu da yanıtlayan Martinez, oyuncuların hazır kalmasının önemine vurgu yaptı.

Martinez, "Hazır olması gereken oyuncularımız var ve Portekiz takımının gücü de burada yatıyor. João Félix de turnuvada iyi performans sergiliyor." dedi.

Ramos, Hırvatistan karşısında oyuna sonradan girerek galibiyet golünü attı. Portekizli golcü, 2022 Dünya Kupası'nda da İsviçre'ye karşı hat-trick yapmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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