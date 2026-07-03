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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ronaldo'nun kız kardeşinden "son dans" açıklaması

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırabileceğini söyledi. Aveiro, Ronaldo için "Bildiğim kadarıyla bu onun son dansı." ifadelerini kullandı.

calendar 03 Temmuz 2026 03:18
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Ronaldo'nun kız kardeşinden 'son dans' açıklaması
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Cristiano Ronaldo'nun milli takım geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Portekizli yıldızın 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırabileceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BU ONUN SON DANSI"

Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aveiro, "Bildiğim kadarıyla veda edebilir. Bugün değil ama bence bu son. Yani milli takım için. Güvenilir bir kaynağa göre, Dünya Kupası onun Dünya Kupası'ndaki son dansı olacak." ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek Karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

"20 YILI AŞKIN SÜREDİR ZİRVEDE"

Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun kariyerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Aveiro, "Futbolu seven akıllı insanlar Ronaldo'ya hayran olmalı. 20 yılı aşkın süredir zirvede. Biz Aveiro ailesinin şu anki durumuna ve nereden geldiğimize bakın. Annemizin çektiği acıları hatırlayın... Eleştirilerin mutluluğumuzu etkileyeceğini mi düşünüyorsunuz? Asla!" dedi.

"İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM"

Ronaldo'nun ailesi olarak büyük gurur yaşadıklarını belirten Katia Aveiro, Portekizli yıldızın kendine güvendiğini söyledi.

Aveiro, "En önemli şey, birlikte geçirdiğimiz bu yirmi yılı aşkın sürenin tadını çıkarmak. İnanılmaz gurur duyuyorum. Katar'daydım ve şimdi buradayım. Bu büyük bir gurur kaynağı. Eminim sonunda hepimiz gülümsüyor olacağız. O kendine güveniyor; bizim kadar gergin değil." açıklamasını yaptı.

Katia Aveiro, Ronaldo'nun özgüveninin taraftarlar için de güven verici olduğunu ifade etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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