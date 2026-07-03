Ronaldo'nun kız kardeşinden "son dans" açıklaması
Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırabileceğini söyledi. Aveiro, Ronaldo için "Bildiğim kadarıyla bu onun son dansı." ifadelerini kullandı.
Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Aveiro, "Bildiğim kadarıyla veda edebilir. Bugün değil ama bence bu son. Yani milli takım için. Güvenilir bir kaynağa göre, Dünya Kupası onun Dünya Kupası'ndaki son dansı olacak." ifadelerini kullandı.
HIRVATİSTAN MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA
Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek Karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer alacağı belirtildi.
"20 YILI AŞKIN SÜREDİR ZİRVEDE"
Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun kariyerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
Aveiro, "Futbolu seven akıllı insanlar Ronaldo'ya hayran olmalı. 20 yılı aşkın süredir zirvede. Biz Aveiro ailesinin şu anki durumuna ve nereden geldiğimize bakın. Annemizin çektiği acıları hatırlayın... Eleştirilerin mutluluğumuzu etkileyeceğini mi düşünüyorsunuz? Asla!" dedi.
"İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM"
Ronaldo'nun ailesi olarak büyük gurur yaşadıklarını belirten Katia Aveiro, Portekizli yıldızın kendine güvendiğini söyledi.
Aveiro, "En önemli şey, birlikte geçirdiğimiz bu yirmi yılı aşkın sürenin tadını çıkarmak. İnanılmaz gurur duyuyorum. Katar'daydım ve şimdi buradayım. Bu büyük bir gurur kaynağı. Eminim sonunda hepimiz gülümsüyor olacağız. O kendine güveniyor; bizim kadar gergin değil." açıklamasını yaptı.
Katia Aveiro, Ronaldo'nun özgüveninin taraftarlar için de güven verici olduğunu ifade etti.
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|-8
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|1
|Brezilya
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|6
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|2
|Fas
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|2
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|3
|3
|7
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|İskoçya
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|4
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|4
|Haiti
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|8
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|1
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|10
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|6
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|6
|7
|2
|Japonya
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|7
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|4
|Tunus
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Belçika
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|1
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|2
|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Suudi Arabistan
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|2
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|Fransa
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|3
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|Norveç
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|Senegal
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|6
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|4
|Irak
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|0
|0
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|A
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|Arjantin
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|3
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|2
|Avusturya
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|6
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|Cezayir
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|1
|1
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|7
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|Ürdün
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|Takımlar
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|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
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|4
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|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
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|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
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|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
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|11
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|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|2
|0
|1
|5
|5
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|6
|3
|Gana
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|4
|Panama
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|0
|0
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|0
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