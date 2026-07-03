Portekiz, Hırvatistan'ı geçip İspanya'nın rakibi oldu
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle eşitliği yakalayan Portekiz, uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golüyle turu aldı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Hırvatistan golü buldu. Stanisic'in ortasında topla buluşan Perisic, yaptığı vuruşla Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.
OFSAYT GOLLERİ İPTAL ETTİ
Hırvatistan, 56. dakikada Matanovic ile bir kez daha Portekiz ağlarını havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Portekiz'de ise 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun ceza alanında yaptığı vuruş filelere gitti fakat bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
RONALDO PENALTIDAN ATTI
66. dakikada hakem, Hırvatistan ceza alanındaki olası penaltı pozisyonu için VAR kontrolüne gitti. İncelemenin ardından Portekiz lehine penaltı kararı verildi.
67. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
GONÇALO RAMOS TURU GETİRDİ
Maçın sonuna 10 dakika ilave edildi. 90+4. dakikada Leao'nun ortasında topla buluşan Gonçalo Ramos, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.
HIRVATİSTAN'A VAR ENGELİ
90+13. dakikada Gvardiol topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Hırvatistan'ın uzatmaların son dakikalarında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün çok konuşulan değişik bir açıdan görüntüsü. https://t.co/Jna8ZCWbU1
— Sporx (@sporx) July 3, 2026
SON 16'DA RAKİP İSPANYA
Portekiz, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda yoluna devam etti. Portekiz'in son 16 turundaki rakibi İspanya olacak.
İLK 11'LER
Portekiz mücadeleye Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leao ve Ronaldo ilk 11'iyle başladı.
Hırvatistan ise karşılaşmaya Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Vlasic ve Budimir ilk 11'iyle çıktı.
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|Avustralya
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|Paraguay
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Çekya
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|Fas
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|İskoçya
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|Fildişi Sahili
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|Curacao
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|Hollanda
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|6
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|2
|Japonya
|3
|1
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|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
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|4
|4
|Tunus
|3
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|3
|2
|12
|-10
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
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|2
|Mısır
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|1
|2
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|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
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|Takımlar
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|Av.
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|İspanya
|3
|2
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|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
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|3
|Uruguay
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|0
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|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
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|Av.
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|Fransa
|3
|3
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|10
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|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
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|S
|Takımlar
|O
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|B
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|1
|Arjantin
|3
|3
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|1
|7
|9
|2
|Avusturya
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|1
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|6
|6
|0
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|3
|Cezayir
|3
|1
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|1
|5
|7
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|4
|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
|8
|-5
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|Takımlar
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|B
|M
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|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
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|0
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|Takımlar
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|Y
|Av.
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|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
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|1
|1
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|4
|Panama
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