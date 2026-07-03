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Portekiz, Hırvatistan'ı geçip İspanya'nın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle eşitliği yakalayan Portekiz, uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golüyle turu aldı.

calendar 03 Temmuz 2026 04:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 04:40
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Portekiz, Hırvatistan'ı geçip İspanya'nın rakibi oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede geri düşen Portekiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HIRVATİSTAN ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında Hırvatistan golü buldu. Stanisic'in ortasında topla buluşan Perisic, yaptığı vuruşla Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

OFSAYT GOLLERİ İPTAL ETTİ

Hırvatistan, 56. dakikada Matanovic ile bir kez daha Portekiz ağlarını havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Portekiz'de ise 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun ceza alanında yaptığı vuruş filelere gitti fakat bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

RONALDO PENALTIDAN ATTI

66. dakikada hakem, Hırvatistan ceza alanındaki olası penaltı pozisyonu için VAR kontrolüne gitti. İncelemenin ardından Portekiz lehine penaltı kararı verildi.

67. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

GONÇALO RAMOS TURU GETİRDİ

Maçın sonuna 10 dakika ilave edildi. 90+4. dakikada Leao'nun ortasında topla buluşan Gonçalo Ramos, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.

HIRVATİSTAN'A VAR ENGELİ

90+13. dakikada Gvardiol topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

SON 16'DA RAKİP İSPANYA

Portekiz, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda yoluna devam etti. Portekiz'in son 16 turundaki rakibi İspanya olacak.

İLK 11'LER

Portekiz mücadeleye Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leao ve Ronaldo ilk 11'iyle başladı.

Hırvatistan ise karşılaşmaya Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Vlasic ve Budimir ilk 11'iyle çıktı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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