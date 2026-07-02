Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya, Avusturya'yı üç golle geçip son 16'ya yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, adını son 16 turuna yazdırdı. İspanyollar, bir üst turda Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

calendar 02 Temmuz 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İspanya, Avusturya'yı üç golle geçip son 16'ya yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan İspanya, son 16 biletini alan taraf oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OYARZABAL YILDIZLAŞTI

İspanya, 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren İspanyollar, 66. dakikada Pedro Porro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mikel Oyarzabal, skoru belirleyen golü kaydetti.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonucun ardından İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, son 16 turunda Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak son 32 turu maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

OYARZABAL'DAN MÜTHİŞ SERİ

Mikel Oyarzabal, Avusturya karşısında attığı iki golle milli formadaki etkileyici performansını sürdürdü. Deneyimli futbolcu, İspanya adına çıktığı son 10 maçta toplam 12 gole ulaştı.

UNAI SIMON TARİHE GEÇTİ

İspanya'nın tecrübeli kalecisi Unai Simon da mücadelede kalesini gole kapatarak Dünya Kupası tarihine geçti. Milli eldiven, 477 dakika gol yemeyerek İspanyol kaleciler arasında daha önce 476 dakika ile Iker Casillas'a ait olan rekoru geride bıraktı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Grup aşamasını lider tamamlayan İspanya, Avusturya karşısında da gol yemeyerek turnuvadaki dördüncü maçını da kalesini gole kapatarak tamamladı. Matadorlar, son 16 turuna savunma performansıyla da damga vurdu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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