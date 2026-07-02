Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lukaku penaltıyı neden Tielemans'a bıraktığını açıkladı!

Belçika'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, Senegal karşısında uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı neden Youri Tielemans'a bıraktığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2026 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Lukaku penaltıyı neden Tielemans'a bıraktığını açıkladı!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Belçika Milli Takımı'nın golcüsü Romelu Lukaku, Senegal karşısında alınan tarihi geri dönüş galibiyetinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Senegal, karşılaşmanın 51. dakikasında skoru 2-0'a getirerek Belçika'yı turnuvaya veda etmenin eşiğine taşıdı. Ancak maçın son bölümünde sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle farkı bire indirdi. Ardından Youri Tielemans'ın kaydettiği iki golle Kırmızı Şeytanlar mücadeleyi kazanmayı başardı.

"BU TÜR MAÇLARDAN BIKTIM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Lukaku, "Artık bu tür maçlardan gerçekten bıktım." diyerek sözlerine esprili bir giriş yaptı.

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Çok yoğun bir maçtı. Takım ruhumuzu ortaya koyduk. Böyle karşılaşmalarda bunu yapmak zorundasınız. Karakterimizi gösterdik çünkü Senegal bu Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri. Takım içindeki birlik ve beraberlik sahaya yansıdı ve bunu hep birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

"BABAMIN BANA YUKARIDAN YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu anın nedenini açıklayan golcü oyuncu, "Babamın bana yukarıdan yardım ettiğini düşünüyorum." dedi.

PENALTIYI TIELEMANS'A NEDEN BIRAKTI?

Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topu ilk alan isim Lukaku olsa da vuruşu takım arkadaşı Youri Tielemans'a bıraktı.

Bu tercihini de anlatan Lukaku, "Zihinsel olarak böylesine zor anlarda penaltı kullanmaya henüz hazır değildim. Youri Tielemans ise hazırdı. Bu yüzden penaltıyı ona verdim. Belçika, takımımız ve taraftarlarımız için bunlar en güzel galibiyetler." sözleriyle tamamladı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Lukaku penaltıyı neden Tielemans
Lukaku penaltıyı neden Tielemans'a bıraktığını açıkladı!
Fransa Milli Takımı, Afrika Uluslar Ligi Karması gibi boy gösteriyor
Fransa Milli Takımı, Afrika Uluslar Ligi Karması gibi boy gösteriyor
Lionel Messi gülme krizine girdi! İşte yaşanan olay!
Lionel Messi gülme krizine girdi! İşte yaşanan olay!
2026 Dünya Kupası
2026 Dünya Kupası'nda taraftarlardan Filistin'e destek
Paraguay
Paraguay'ın yıldızı Julio Enciso, performansıyla Okan Buruk'u büyüledi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön