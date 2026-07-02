Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

2026 Dünya Kupası'nda taraftarlardan Filistin'e destek

FIFA Dünya Kupası'nda birçok ülkeden taraftar, Filistin'e destek veriyor. Turnuvada Filistin'e destek veren ve soykırıma karşı çıkan birçok ülke mücadele ediyor.

calendar 02 Temmuz 2026 14:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
2026 Dünya Kupası'nda taraftarlardan Filistin'e destek
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin taraftarları, tribünler ve meydanlarda Filistin'e destek veriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kupadaki maçlar sırasında Filistin bayrakları açan taraftarlar, soykırım karşıtı gösteriler yapıyor.

Gazze'deki soykırım nedeniyle dünya genelinde taraftarların "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına Dünya Kupası'na katılan birçok ülke de destek verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği masabakada kale arkası tribününde açılan Filistin bayrağı, maç boyunca Türk taraftarın elinde dalgalandı.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan taraftar, birçok kez ekrana yansıdı.

Almanya-Paraguay maçında Filistin'e destek

Kupanın son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasındaki oynanan maça gelen bir aile, Filistin bayrakları dalgalandırdı.

ABD vatandaşlığı da bulunan bir Filistinli taraftar, AA muhabirine, "Filistinli ABD vatandaşıyız. Filistin için Dünya Kupası boyunca kutlama yapıyoruz. Bizi asla durdurmazlar. Filistin'e özgürlük." dedi.

Fas taraftarlarından Filistin'e destek

Dünya Kupası'nda C Grubu ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ın taraftarları maç öncesi New York'taki meydanlarda, karşılaşma sırasında ise tribünlerde Filistin'e destek verdi.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Faslı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açtı.

Maçtan önce de New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Fas taraftarları, Filistin bayrağı salladı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Öte yandan Fas taraftarlarının bulunduğu alanın üst tribünlerinde yer alan bir kişi, İsrail bayrağı açarak provokasyona yol açmak istedi.

Faslı taraftarlar, Hollanda'ya karşı oynadıkları son 32 turu maçında da Filistin'e desteklerini gösterdi.

Soykırıma uğrayan Bosnalılar da Filistin'i unutmadı

ABD'nin Los Angeles şehrinde Bosna Hersek ile İsviçre arasında oynanan maçta taraftarlar, Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Bosna Hersek'te Sırpların saldırısıyla soykırıma uğrayan Boşnaklar, benzer bir kaderi paylaşan Filistin'i unutmadı.

Bosna Herkes taraftarı, "Saraybosna'dan Filistin'e destek" pankartı da açtı.

Kefiye giyen Katarlı taraftardan Filistin'e destek

Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan maçta bir taraftar, tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

Filistin'e özgü kefiye giyen yüzü boyalı Katarlı taraftar, Dünya Kupası sırasında Filistin'e desteğini gösterdi.

Fransız taraftar, statta Filistin bayrağı açtı

Fransız taraftarlar, ülkelerinin Senegal'i 3-1 mağlup ettiği grup maçında statta Filistin bayrağı dalgalandırdı.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya gelirken maçtan önce Fransız taraftarı Filistin bayrağı açtığı görüldü.

Brezilyalı taraftar, Filistin bayrağı açtı

Brezilya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Japonya ile yaptığı karşılaşma öncesinde "Sambacılar"ın taraftarı toplu bir şekilde stada yürüdü.

Gruptaki bir taraftar, Filistin bayrağı açtı.

"Özgürlük Heykeli" kostümüyle Filistin ve Lübnan için özgürlük çağrısı

Mısır-İran maçının oynandığı Seattle Stadı çevresinde "Özgürlük Heykeli" şeklinde kostüm giyen bir kadın, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla iki ülke için özgürlük çağrısında bulundu.

İki Müslüman ülkenin karşlaştığı Mısır-İran maçında tribünlerde de Filistin bayrakları açıldı.

Dünya Kupası'nda Filistin'e destek veren ülkeler

Dünya Kupası'na Filistin'e destek veren ve soykırıma karşı çıkan birçok ülke katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Filistin'e açık desteğiyle öne çıkan Avrupa ülkeleri İspanya, İskoçya, Bosna Hersek, Afrika ülkeleri Fas, Senegal, Cezayir, Mısır ile Asya'dan İran turnuvada yer aldı.

Filistin ve İsrail, Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanamadı

Filistin ve İsrail, Dünya Kupası elemelerini geçemedi ve turnuvada mücadele etme hakkı kazanamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Filistin, turnuvaya katılım hakkı elde edemedi.

Filistin, güvenlik endişeleri nedeniyle elemelerdeki birçok iç saha maçını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kaldı.

Uluslararası spordan men edilmesi için yoğun baskı gören İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerini geçemediği için turnuvada yer alamadı.

"İsrail'e kırmızı kart göster"

Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına birçok ülkeden futbol kulübü destek veriyor.

İsrail'in yaptığı soykırım sürecinde kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ndeki 2 yılı aşkın süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 300'e yakın spor tesisi yıkıldı.

Türkiye dahil dünya genelinde bazı ülkeler ve takımlar, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için çağrıda bulunurken birçok ülkeden yıldız sporcu da İsrail soykırımına tepki gösteriyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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