Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa Milli Takımı, Afrika Uluslar Ligi Karması gibi boy gösteriyor

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu, ağırlıklı olarak göçmen kökenli futbolculardan oluşmasıyla dikkat çekiyor.

calendar 02 Temmuz 2026 16:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
SPORX AI BAKIŞI
Fransa Milli Takımı, Afrika Uluslar Ligi Karması gibi boy gösteriyor
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Fransa Milli Takımı, geçmişten günümüze kadar bünyesinde barındırdığı göçmen asıllı futbolculardan kurulu kadro iskeletiyle dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fransa, bu iskeleti korumaya devam ediyor. Milli takım turnuvalarının her daim favorisi olan Fransa, kadrosunda Fransız asıllı oyunculardan ziyade göçmenlere daha fazla fırsat tanıyarak futbolseverlerin gündemine oturmuş durumda.

KADRODA YER ALAN GÖÇMENLERİN ÇOĞU AFRİKA KÖKENLİ

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların çoğunun kökeni Afrika. Hem Real Madrid'de hem de milli takımdan arkadaş olan Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni, Kamerun asıllı. Liverpoollu Ibrahime Konate, Fenerbahçe forması giyen Ngolo Kante ve PSG ile 2'nci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 2026 Ballon d'Or ödülü için adaylığını kuvvetlendiren Ousmane Dembele'nin kökleri ise Mali'ye dayanıyor.

Brice Samba ve Crystal Palace'da bu sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak Fransa Milli Takımı'na seçilen Jean-Philippe Mateta ikilisi de Kongo kökenli.

Maghnes Akliouche ve Rayan Cherki de Fransa'nın yeni yetenek setlerini oluşturan Cezayir asıllı futbolcular. Bradley Barcola Togo, Michael Olise Nijerya, Jules Kounde Benin, Dayot Upamecano da aslen Bissau-Gineli. Manu Kone ve PSG'nin üst üste 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadrosunda kilit isimlerden birisi olan Desire Doue'nin de kökenleri Fildişi Sahilleri'ne dayanıyor.

Fransa'da Afrika harici başka bölgelerden de futbolcular var. Theo ve Lucas Hernandez kardeşler İspanya, Malo Gusto ve Warren Zaire-Emery Martinik, Maxence Lacroix ve Fransa Milli Takımı efsanesi Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram Guadelopue, Mike Maignan Fransız Guyanası, William Saliba ise Lübnan kökenli futbolcular olarak kadroda yer alıyor.

DESIRE DOUE'NİN KARDEŞİ GUELA DOUE, FİLDİŞİ SAHİLİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Rennes çıkışlı Doue kardeşler, milli takım seçimlerinde birbirinden ayrı kararlar verdi. PSG'nin genç yeteneği Desire Doue, milli takım tercihini Fransa'dan yana kullandı. Ağabeyi Guela Doue ise bu tercihini köklerinden geldiği Fildişi Sahili için yaptı. Guela Doue, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili için mücadele etti.

FRANSIZ KÖKENLİ SADECE 3 FUTBOLCU VAR

Fransa'nın kadrosunun çoğunun göçmen olması, kadroda Fransız kökenlilerin azalmasına sebep oluyor. Bununla birlikte FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda sadece 3 Fransız futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular, Milan forması giyen Adrien Rabiot, RC Lens kalecisi Robin Risser ve Aston Villa'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Lucas Digne kadroda Fransız kalan isimler

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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