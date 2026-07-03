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Ronaldo'dan Hırvatistan galibiyeti sonrası duygusal sözler

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Portekizli yıldız, penaltı golünün ardından oyunun kolaylaştığını söylerken, galibiyeti Diogo Jota'nın anısıyla ilişkilendirdi.

calendar 03 Temmuz 2026 06:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Ronaldo'dan Hırvatistan galibiyeti sonrası duygusal sözler
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Ronaldo, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ACI ÇEKMEYİ ÖĞRENMELİYİZ"

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda zorlu anların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ronaldo, "Bugün acının ne olduğunu öğrenmek zorunda kaldık. Bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmak için acı çekmeyi öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"PENALTIDAN SONRA OYUN KOLAYLAŞTI"

Portekizli yıldız, Hırvatistan karşısında maçın seyirciler için ilgi çekici geçtiğini belirtti.

Ronaldo, "Seyirciler için çok ilgi çekici bir maçtı. İlk yarıda oyunu bir nebze kontrol ettik, ancak ikinci yarı daha kaotikti. Onlar gol attı ve biz biraz gerildik, ancak penaltıyı gole çevirdiğimizde duygusal bir kırılma yaşadık." dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Bundan sonra oyun kolaylaştı. Hala bazı zorluklar yaşadık, ama bu turnuvanın doğası bu ve yolumuza devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

JOTA'YA ÖZEL MESAJ

Ronaldo, son 16'ya yükselişi Diogo Jota'nın forma numarasıyla kutlaması hakkında da konuştu.

Portekizli futbolcu, "Bugün, yukarıdan bize ışık saçan Jota'mız için özel bir gün. Onun bizimle olduğunu biliyorduk ve anısını en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmalıydık." ifadelerini kullandı.

Kaynakta yer alan bilgiye göre Diogo Jota ve kardeşi André Teixeira da Silva, 3 Temmuz 2025'te İspanya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

MODRIC'E SAYGI

Cristiano Ronaldo, maçın ardından Luka Modric'e sarılmasıyla ilgili de açıklama yaptı. Ronaldo, "Evet, ona veda ettim. O bir futbol efsanesi olarak kalacak, neredeyse aynı yaştayız." dedi.

Portekizli yıldız, "Modric'in futbolda yapmaya devam ettiği şeyler için ona büyük saygı duyuyorum." sözleriyle Hırvat futbolcuya duyduğu saygıyı dile getirdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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