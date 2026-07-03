FIFA'dan Hırvatistan'ın iptal edilen golüne açıklama
FIFA, Hırvatistan'ın Portekiz karşısında iptal edilen golüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bağlantılı top teknolojisinin Igor Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdiği ve ofsayt kararının doğru verildiği belirtildi.
TEKNOLOJİ KARARI DESTEKLEDİ
FIFA, gol öncesi pozisyonda Igor Matanovic'in topa temas ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Trionda adlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş Bağlantılı Top Teknolojisi'nin sağladığı verilere göre, Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanović'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır; bu da hakemin doğru bir şekilde ofsayt kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
SENSÖR VURGUSU
90+13'te Gvardiol'un VAR kontrolü sonrası iptal edilen golü. pic.twitter.com/7N76rQ5zdD
— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026
FIFA, resmi maç topunda yer alan sensörlerin karar sürecine katkı sağladığını belirtti. Açıklamada, "Trionda topunun içindeki IMU sensörleri en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor" denildi.
GOL VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ
Pozisyonda Hırvat forvet Igor Matanovic'in ceza sahasında hava topuna müdahale ettiği, topun daha sonra Mario Pašalić'e sektiği aktarıldı. Hakem Espen Escos, VAR incelemesinin ardından Pašalić'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
FIFA'nın açıklamasıyla birlikte kararın bağlantılı top teknolojisinden gelen verilerle desteklendiği bildirildi.
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