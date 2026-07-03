Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'dan Hırvatistan'ın iptal edilen golüne açıklama

FIFA, Hırvatistan'ın Portekiz karşısında iptal edilen golüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bağlantılı top teknolojisinin Igor Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdiği ve ofsayt kararının doğru verildiği belirtildi.

calendar 03 Temmuz 2026 07:11 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 07:12
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan Hırvatistan'ın iptal edilen golüne açıklama
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
FIFA, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ın Portekiz'e 2-1 kaybettiği maçta iptal edilen gole ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvatistan'ın uzatma dakikalarında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından Mario Pašalić'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

TEKNOLOJİ KARARI DESTEKLEDİ

FIFA, gol öncesi pozisyonda Igor Matanovic'in topa temas ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Trionda adlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş Bağlantılı Top Teknolojisi'nin sağladığı verilere göre, Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanović'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır; bu da hakemin doğru bir şekilde ofsayt kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SENSÖR VURGUSU

FIFA, resmi maç topunda yer alan sensörlerin karar sürecine katkı sağladığını belirtti. Açıklamada, "Trionda topunun içindeki IMU sensörleri en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor" denildi.

GOL VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ

Pozisyonda Hırvat forvet Igor Matanovic'in ceza sahasında hava topuna müdahale ettiği, topun daha sonra Mario Pašalić'e sektiği aktarıldı. Hakem Espen Escos, VAR incelemesinin ardından Pašalić'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

FIFA'nın açıklamasıyla birlikte kararın bağlantılı top teknolojisinden gelen verilerle desteklendiği bildirildi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İsviçre, Cezayir
İsviçre, Cezayir'i geçip son 16'ya yükseldi
FIFA
FIFA'dan Hırvatistan'ın iptal edilen golüne açıklama
Ronaldo
Ronaldo'dan Hırvatistan galibiyeti sonrası duygusal sözler
Martinez
Martinez'den Ronaldo ve Ramos'a övgü
Valverde, Uruguay
Valverde, Uruguay'ın Dünya Kupası vedasının ardından konuştu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön