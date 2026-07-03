Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Valverde, Uruguay'ın Dünya Kupası vedasının ardından konuştu

Uruguay kaptanı Federico Valverde, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Valverde, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek milli takımı zirvede bırakmadan ayrılmayacağını söyledi.

calendar 03 Temmuz 2026 05:35
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Valverde, Uruguay'ın Dünya Kupası vedasının ardından konuştu
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Federico Valverde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Uruguay kaptanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı hayal kırıklığını ve milli takıma bağlılığını dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ACI HALA İÇİMDE"

Valverde, elenmenin ardından yaşadıklarını yeni yeni sindirmeye başladığını söyledi.

Uruguaylı futbolcu, "Elenmemin üzerinden birkaç gün geçti ve ancak şimdi yaşadıklarımı sindirmeye başlıyorum. Katar'daki Dünya Şampiyonası'nda yaşadığım gibi bir ilk tur elenmesinin bir daha asla toparlanamayacağımı fark ediyorum. Acı hala içimde." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Federico Valverde, Uruguay Milli Takımı'na karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini belirtti.

Valverde, "Ülkeme karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu, ruhumu dolduran bir gurur. Elimden gelen her şeyi yaptım: Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak hazırladım ve yaşananların tekrarını önlemek için sezon boyunca çok çalıştım. Ama açıkçası, yeterli olmadı." dedi.

"GÖREVİMİ YERİNE GETİREMEDİM"

Uruguay kaptanı, başarısızlığın sorumluluğunu aldığını vurguladı.

Valverde, "Yenilgiyi kabul ediyorum. Milli takıma ve hepinize karşı görevimi yerine getiremememin sorumluluğunu tamamen üstleniyorum." açıklamasında bulundu.

"TAKIMI ZİRVEDE BIRAKMADAN AYRILMAYACAĞIM"

Valverde, Uruguay Milli Takımı'nı temsil etmekten vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Uruguaylı futbolcu, "Başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyorum ve başarısız olduğumu biliyorum. Ancak hayatım pahasına bile olsa, hiçbir koşulda ülkemi temsil etmekten vazgeçmeyeceğim." dedi.

Valverde, paylaşımını, "Nasıl veya ne zaman olacağını bilmiyorum ama hayatım üzerine yemin ederim ki, bu takımı zirvede bırakmadan terk etmeyeceğim" sözleriyle tamamladı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Martinez
Martinez'den Ronaldo ve Ramos'a övgü
Valverde, Uruguay
Valverde, Uruguay'ın Dünya Kupası vedasının ardından konuştu
Portekiz, Hırvatistan
Portekiz, Hırvatistan'ı geçip İspanya'nın rakibi oldu
Ronaldo
Ronaldo'nun kız kardeşinden "son dans" açıklaması
İspanya, Avusturya
İspanya, Avusturya'yı üç golle geçip son 16'ya yükseldi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön