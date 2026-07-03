Valverde, Uruguay'ın Dünya Kupası vedasının ardından konuştu
Uruguay kaptanı Federico Valverde, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Valverde, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek milli takımı zirvede bırakmadan ayrılmayacağını söyledi.
Valverde, elenmenin ardından yaşadıklarını yeni yeni sindirmeye başladığını söyledi.
Uruguaylı futbolcu, "Elenmemin üzerinden birkaç gün geçti ve ancak şimdi yaşadıklarımı sindirmeye başlıyorum. Katar'daki Dünya Şampiyonası'nda yaşadığım gibi bir ilk tur elenmesinin bir daha asla toparlanamayacağımı fark ediyorum. Acı hala içimde." ifadelerini kullandı.
"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"
Federico Valverde, Uruguay Milli Takımı'na karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini belirtti.
Valverde, "Ülkeme karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu, ruhumu dolduran bir gurur. Elimden gelen her şeyi yaptım: Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak hazırladım ve yaşananların tekrarını önlemek için sezon boyunca çok çalıştım. Ama açıkçası, yeterli olmadı." dedi.
"GÖREVİMİ YERİNE GETİREMEDİM"
Uruguay kaptanı, başarısızlığın sorumluluğunu aldığını vurguladı.
Valverde, "Yenilgiyi kabul ediyorum. Milli takıma ve hepinize karşı görevimi yerine getiremememin sorumluluğunu tamamen üstleniyorum." açıklamasında bulundu.
"TAKIMI ZİRVEDE BIRAKMADAN AYRILMAYACAĞIM"
Valverde, Uruguay Milli Takımı'nı temsil etmekten vazgeçmeyeceğini ifade etti.
Uruguaylı futbolcu, "Başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyorum ve başarısız olduğumu biliyorum. Ancak hayatım pahasına bile olsa, hiçbir koşulda ülkemi temsil etmekten vazgeçmeyeceğim." dedi.
Valverde, paylaşımını, "Nasıl veya ne zaman olacağını bilmiyorum ama hayatım üzerine yemin ederim ki, bu takımı zirvede bırakmadan terk etmeyeceğim" sözleriyle tamamladı.
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|Türkiye
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|Çekya
|3
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|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
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|1
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|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
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|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
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|4
|Curacao
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|0
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|2
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|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
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|5
|2
|Mısır
|3
|1
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|3
|2
|5
|3
|İran
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|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
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|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
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|2
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|3
|Uruguay
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|4
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|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
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|8
|9
|2
|Norveç
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|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
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|1
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0