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Fenerbahçe'de kampın yıldızı Archie Brown

Fenerbahçe, Düzce'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Sarı-kanarya'da ön plana çıkan isimlerin başında ise Archie Brown geldi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:27
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de kampın yıldızı Archie Brown
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2 ve 23 Haziran'da yapılan sağlık kontrolleriyle 2026-27 sezonunun startını veren Fenerbahçe, ardından Düzce Topuk Yaylası'nda ilk etap çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden isimlerinden yoksun olarak yeni sezonun açılışını yapan sarı-lacivertliler, perşembe günü yaptığı antrenmanla buradaki çalışmasını sonlandırdı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan son idmanda 3 grup 5'e 2 top kapma, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Topuk Yaylası kampında ön plana çıkan isimlerin başında ise Archie Brown geldi.

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