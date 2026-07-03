Fenerbahçe'de kampın yıldızı Archie Brown

2 ve 23 Haziran'da yapılan sağlık kontrolleriyle 2026-27 sezonunun startını veren Fenerbahçe, ardından Düzce Topuk Yaylası'nda ilk etap çalışmalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden isimlerinden yoksun olarak yeni sezonun açılışını yapan sarı-lacivertliler, perşembe günü yaptığı antrenmanla buradaki çalışmasını sonlandırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan son idmanda 3 grup 5'e 2 top kapma, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Topuk Yaylası kampında ön plana çıkan isimlerin başında ise Archie Brown geldi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan son idmanda 3 grup 5'e 2 top kapma, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Topuk Yaylası kampında ön plana çıkan isimlerin başında ise Archie Brown geldi.