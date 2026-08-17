Togg Zam mı Geldi? T10X ve T10F Güncel Fiyatları

Ağustos 2026 itibarıyla Togg'un fiyatlarında genel bir zam yapılmadı. Güncel fiyat listesinde T10X ve T10F modellerinin fiyatları önceki döneme göre büyük ölçüde sabit kaldı.

Togg T10X fiyatı ne kadar?

Togg'un SUV modeli T10X için ağustos ayında farklı donanım ve menzil seçeneklerine göre farklı fiyatlar uygulanıyor. Kesin satış fiyatı, tercih edilen versiyon ve donanımlara göre değişiyor.

Togg'un resmi fiyat listesinde yer alan fiyatların 15 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olduğu belirtiliyor.

Togg T10F fiyatı ne kadar?

Togg'un fastback modeli T10F de farklı donanım ve menzil seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ağustos ayı fiyat listesinde model ve versiyona göre farklı satış fiyatları bulunuyor.

Togg fiyatları değişti mi?

2026 yılı içerisinde Togg tarafından farklı dönemlerde fiyat güncellemeleri yapıldı. Ancak ağustos ayındaki güncel listede Togg, birçok otomobil markasının aksine genel bir fiyat artışına gitmeyen markalar arasında yer aldı.

Sonuç: Togg zam mı geldi?

Ağustos 2026 itibarıyla Togg'a genel bir zam gelmedi. T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatları Togg'un resmi fiyat listesinde yer alıyor. Araç teslim tarihinde geçerli olan fiyatın esas alınabileceği de şirket tarafından belirtiliyor.