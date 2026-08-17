Sergio Busquets, Barcelona'ya döndü

Barcelona'nın efsane isimlerinden Sergio Busquets, Katalan temsilcisine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 38 yaşındaki Busquets, Barcelona Atletic'te yardımcı antrenör olarak göreve başladı.
2008 yılından 2023'e kadar Barcelona'da forma giyen Sergio Busquets, daha sonra Inter Miami'ye transfer olmuştu. Busquest, 2026 yılının ocak ayında ise futbol kariyerine nokta koymuştu.
2008 yılından 2023'e kadar Barcelona'da forma giyen Sergio Busquets, daha sonra Inter Miami'ye transfer olmuştu. Busquest, 2026 yılının ocak ayında ise futbol kariyerine nokta koymuştu.