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Sergio Busquets, Barcelona'ya döndü

Sergio Busquets, Barcelona Atletic'te yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sergio Busquets, Barcelona'ya döndü
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Barcelona'nın efsane isimlerinden Sergio Busquets, Katalan temsilcisine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 38 yaşındaki Busquets, Barcelona Atletic'te yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

2008 yılından 2023'e kadar Barcelona'da forma giyen Sergio Busquets, daha sonra Inter Miami'ye transfer olmuştu. Busquest, 2026 yılının ocak ayında ise futbol kariyerine nokta koymuştu.

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