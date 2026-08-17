Galatasaray'da moral toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK beraberliği sonrası bozulan moralleri toparlamak için oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli çalıştırıcının, "Maçı hak ettik ama skoru alamadık. Daha iyi olmamız lazım ve olacağız. Unutmayın, son dört senenin şampiyonu biziz. Size güveniyorum. Her anlamda eksiklerimizi kapatacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Galatasaray, Çorum FK beraberliği sonrası ligin ikinci haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray, Çorum FK beraberliği sonrası ligin ikinci haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.