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Galatasaray'da moral toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrası futbolcularla bir toplantı yaptı ve moral verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:39
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da moral toplantısı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK beraberliği sonrası bozulan moralleri toparlamak için oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli çalıştırıcının, "Maçı hak ettik ama skoru alamadık. Daha iyi olmamız lazım ve olacağız. Unutmayın, son dört senenin şampiyonu biziz. Size güveniyorum. Her anlamda eksiklerimizi kapatacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray, Çorum FK beraberliği sonrası ligin ikinci haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.  

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